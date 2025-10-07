Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Lars Klingbeils E-Auto-Vorschlag
LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Lars Klingbeils E-Auto-Vorschlag
"Bleibt es bei der EU-Linie, droht dem Autoland Deutschland der dauerhafte Verlust seiner industriellen Führungsrolle. In einem globalen E-Auto-Massenmarkt, den chinesische Unternehmen diktieren, hat deutsche Ingenieurskunst im klassischen Sinn keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Wer weiter auf ein blindes Festhalten am Verbrenner-Aus setzt, nimmt das schleichende Ausbluten der eigenen Schlüsselindustrie in Kauf. Die Frage ist, ob sich Bundeskanzler Friedrich Merz und seine Union gegen die SPD durchsetzen und das Verbrenner-Aus auf EU-Ebene ausbremsen können, oder ob die Autobranche für den Koalitionsfrieden geopfert wird."/yyzz/DP/nas
