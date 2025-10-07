Pressestimme: 'Märkischen Oderzeitung' zu E-Autos
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkischen Oderzeitung" zu E-Autos:
"Wichtiger ist: Es braucht ein Angebot, das die Käufer überzeugt. Und das weitet sich gerade deutlich aus. Und es braucht eine gute Ladeinfrastruktur. Hier ist spürbar etwas passiert, was nicht heißt, dass es nicht noch besser werden muss, gerade da, wo viele Menschen an einem Fleck wohnen. Und dann geht es um den Strompreis. Der ist nicht nur, im Gegensatz zu den großen Anzeigen für Benzin an den Tankstellen, ziemlich intransparent. Er ist schlicht generell zu hoch in Deutschland, aber speziell auch an Schnellladesäulen. Hieran etwas zu verändern, wäre eine lohnende Aufgabe für die Bundesregierung."/yyzz/DP/nas
