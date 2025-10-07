Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Trump-Plan für Nahost

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Trump-Plan für Nahost:

"Aber es ist bei früheren Friedensschlüssen zwischen Palästinensern und Israelis gelungen, diesen Hass zu überwinden. Die Chance ist da. Daher hat Trumps Plan Unterstützung verdient - und, sollte das Konzept umgesetzt werden und tragfähig sein, dann hätte er auch den Friedensnobelpreis verdient. Nicht in diesem Jahr, aber vielleicht 2026. Eine Hoffnung, eine Vision - genau das, was die Welt so dringend braucht und wonach sich viele sehnen."/yyzz/DP/nas

