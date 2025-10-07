Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zur Rentendebatte
dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zur Rentendebatte:
"Ein Teil der künftigen Altersbezüge muss finanziert werden, indem Geld am Kapitalmarkt angelegt wird. Das wäre auch deshalb klug, weil in unsicheren Zeiten die Altersvorsorge auf mehreren Beinen stehen sollte. Die Löhne steigen bei weitem nicht so stark wie die Gewinne aus Kapital. Gerade auf der linken Seite des politischen Spektrums haben viele noch nicht verstanden, dass dies vor allem eins bedeutet: Es braucht Wege, wie auch Menschen mit kleinen und mittleren Löhnen mehr von Kapitalgewinnen profitieren. Robin Hood würde heute den Armen Wertpapiere besorgen."/yyzz/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
US-BudgetkriseErneut keine Einigung im Kongress - "Shutdown" in den USA dauert an03. Okt. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis