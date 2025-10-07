WDH: ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026

(Schreibweise Deutsche Telekom geändert.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die TV-Sender ARD und ZDF übertragen 60 Spiele der Fußball-WM 2026, darunter im Falle der Qualifikation auch die Partien der DFB-Auswahl. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben dafür nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Sublizenzierungs-Vertrag mit der Deutschen Telekom geschlossen, die 44 Begegnungen exklusiv für ihre Kunden zeigt./mrs/DP/zb