ABB schließt nach Roboter-Verkauf große Zukäufe nicht aus

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Elektrotechnikkonzern ABB schließt nach dem milliardenschweren Verkauf seiner Robotik-Sparte größere Übernahmen nicht aus.

"Wir haben die Feuerkraft, auch größere Akquisitionen zu tätigen, wir schließen also größere Deals nicht aus", sagte Konzernchef Morten Wierod am Mittwoch zur Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatte sich ABB mit der Softbank Group auf den Verkauf des Robotik-Geschäfts für 5,4 Milliarden Dollar geeinigt. Man wolle in die Bereiche Elektrifizierung und Automatisierung investieren und sowohl organisch als auch durch Zukäufe wachsen, sagte Wierod weiter. "Wir verzeichnen ein gutes Marktwachstum im Bereich Elektrifizierung und Automatisierung, entsprechend werden wir Kapital in diese Geschäftsbereiche umschichten."

