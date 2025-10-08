RWE auf höchstem Stand seit Mitte Januar 2024

Gestützt von einer Studie der französischen Investmentbank Exane BNP ist die Aktie von RWE am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Mitte Januar 2024 gesprungen.

Am Nachmittag legte das Papier des Energieversorgers um 2,0 Prozent auf 40,75 Euro zu. Seit dem Tief im September beträgt das Kursplus damit rund 21 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf sind es etwas mehr als 41 Prozent.

Mit der Hochstufung der portugiesischen EDP Renovaveis auf "Outperform" an diesem Tag habe er auch sein Anlageurteil für den deutschen Versorger überarbeitet, schrieb Analyst Harry Wyburd in seiner Studie. Er hob die RWE-Aktie von "Neutral" auf "Outperform" und setzte sein Kursziel von 36,40 auf 45,70 Euro nach oben.

Die frühe Erholungsbewegung der RWE-Aktie von plus 15 Prozent im Vergleich zur Branche habe er zwar verpasst, schrieb Wyburd, er sehe aber noch mehrere Kurstreiber über die US-Stromnachfrage hinaus. Unter anderem dürften im Jahr 2026 angesichts der Aufstockung europäischer Offshore-Windprojekte mehrere Milliarden Euro an nicht-produktivem Kapital endlich Frucht tragen.

Für die Aktie des portugiesischen Alternative-Energien-Unternehmens ging es zuletzt um 1,8 Prozent auf 12,56 Euro nach oben. Zeitweise war dem Papier ein paar Cent darüber der Sprung auf den höchsten Stand seit Anfang November 2024 gelungen.