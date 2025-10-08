Amazon.com - 200-Tage-Linie mit Signalfunktion

Während andere Technologiegiganten wie Alphabet, Meta und Microsoft neue Allzeithochs verzeichnen konnten, bleibt die Amazon-Aktie hinter diesen Entwicklungen (bisher) zurück. Die charttechnischen Signale sind jedoch vielversprechend. Der langfristige Aufwärtstrend ist intakt, was z. B. die Relative Stärke (Levy) mit einem Wert über 1 signalisiert. Dennoch läuft das Papier seit Monaten seitwärts. Warum es jetzt schnell gehen könnte, zeigt der Tageschart. Jüngst respektierte der Kurs die Unterstützungen bei gut 216 USD, indem die Aktie auf diesem Niveau einen sog. „Hammer“ als bullisches Kerzenmuster hinterließ. Damit bestätigt der Kursverlauf gleichzeitig die 200-Tage-Linie (akt. bei 214,48 USD) als wichtigen „support“. Vor diesem Hintergrund gilt es, das beschriebene „Hammer“-Umkehrmuster zu nutzen und zeitnah das Septemberhoch (238,85 USD) bzw. das bisherige Allzeithoch von Anfang Februar bei 242,51 USD ins Visier zu nehmen. Das kürzliche „bearish-Cross“ im Wochen-MACD bleibt jedoch ein Risiko. Deshalb gilt es, die o. g. Glättung zukünftig nicht mehr zu unterschreiten, was dieses Niveau als mögliches Stop-Level prädestiniert.

Amazon.com (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Amazon.com

Quelle: LSEG, tradesignal²

