DAX-FLASH: Kaum Bewegung auf hohem Niveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Der Leitindex Dax wird ohne bewegende Impulse kaum verändert zum Vortagesschluss erwartet.

Rund zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels indizierte der Broker IG den Dax am Mittwochmorgen mit einem moderaten Plus bei 24.414 Zählern. Schon seit Donnerstag bewegt sich der Dax in einer engen Handelsspanne zwischen etwa 24.250 und 24.500 Punkten.

Möglicherweise sorgt das am Abend anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Bewegung, dann am deutschen Markt aber erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern"./bek/stk