DAX®- Gute Vorzeichen trotz wenig Bewegung

Der DAX® erlebte gestern einen recht ruhigen Handelstag. So lagen zwischen Tageshoch und -tief keine 150 Punkte. Neben der geringen Hoch-Tief-Spanne sticht der kleine Kerzenkörper hervor. Damit haben die deutschen Standardwerte die letzten vier Schlusskurse allesamt im Bereich der Marke von 24.400 Punkten ausgeprägt. Last but not least, vollzog sich die gestrige Handelsspanne innerhalb des Pendants des Vortages („inside day“). Trotz des aktuellen Durchatmens befindet sich das Aktienbarometer weiterhin in einer vielversprechenden Ausgangslage. Und zwar solange, wie die jüngste Aufwärtskurslücke bei 24.162/24.247 Punkte Bestand hat. Unter dem Strich bestehen deshalb weiter gute Chancen, das bisherige Allzeithoch von Anfang Juli bei 24.639 Punkten ins Visier zu nehmen. Rückenwind liefert dabei möglicherweise die Zyklik – Stichwort: „Q4 im Allgemeinen und Q4 in guten Aktienjahren im Speziellen“ (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 30. September und 6. Oktober). Ein neues Rekordlevel würde die übergeordnete Schiebezone zwischen 23.400 und 24.600 Punkten auflösen und für ein erneutes, strategisches Kaufsignal mit einem Anschlusspotenzial von 1.200 Punkten sorgen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

