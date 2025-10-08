Dax nur wenige Punkte vom Rekordhoch entfernt - BMW senkt Prognose

Der Dax ist am Mittwoch nur wenige Punkte unter sein Rekordhoch aus dem Monat Juli geklettert. Er beendete den Tag schließlich jedoch knapp unter 24.600 Punkten.

Die Anleger fokussieren sich derzeit vor allem auf positive Nachrichten und blenden Negatives aus. So verdeutlichen die überraschend schwachen Industriedaten aus Deutschland die Gefahr einer Rezession in diesem Jahr, und das trotz geplanter milliardenschwerer staatlicher Investitionen. Dennoch wird lieber auf die EU-Maßnahmen für die Stahlbranche geschaut, die tags zuvor bekannt wurden.

Außerdem hoffen sie darauf, dass die Regierungskrise in Frankreich ohne Neuwahlen gelöst werden kann. Obendrein sorgen neuerliche Gewinne an der US-Börse Nasdaq auch hierzulande für weitere Fantasie rund um den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI).

Mit einem Plus von 0,87 Prozent auf 24.597 Punkte ging der Dax aus dem Tag. Um seine Bestmarke von 24.639 Zählern aus dem Monat Juli zu übertreffen, fehlten rund eine Stunde vor dem Börsenschluss nur etwas mehr als acht Punkte.

Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen stieg zu Handelsschluss um 0,04 Prozent auf 30.848 Punkte.

Der EuroStoxx 50 legte zur Wochenmitte um 0,64 Prozent auf 5.649 Punkte zu und steht damit dicht unter seinem Rekordhoch vom 2. Oktober. Der Cac 40 ist mit seinem Gewinn an diesem Tag keine 200 Punkte von einer Bestmarke entfernt. Die hatte der französische Leitindex mit knapp unter 8.260 Zählern im Mai 2024 erreicht. Außerhalb der Euroregion setzte der britische FTSE 100 seine Rekordrally fort. Mit Gewinnen schloss auch der Schweizer SMI.

In den USA gab zwar der Dow Jones Industrial zur selben Zeit leicht nach, die technologielastige Nasdaq-Börse verbuchte indes wieder Gewinne und nähert sich ihrem Rekordhoch vom Vortag erneut an.

BMW-Aktie unter Druck: Prognose gesenkt

Die Schwäche in der Automobilbranche spiegelte sich am Mittwoch in den Kursen der Hersteller wider, zumal BMW die Prognose für das laufende Jahr senken musste. Der BMW-Kurs brach daraufhin um fast 8,3 Prozent ein. Das China-Geschäft bleibe hinter den Erwartungen zurück, hieß es am Dienstagabend. Darüber hinaus seien bisher erwartete Zollerstattungen bislang nicht vollumfänglich eingetreten.

Andere Auto-Aktien im Dax, etwa Mercedes-Benz oder Volkswagen, verloren ebenfalls deutlich. Währenddessen verteuerten sich die Titel des Online-Modehändlers Zalando um etwa 5,3 Prozent.

Stahlwerte im Aufwind - EU verdoppelt Zölle auf Importe

Bei Aurubis nahmen die Anleger nach dem hohen Kurszuwachs am Vortag und dem nun präsentierten Ausblick des Kupferkonzerns Gewinne mit. Die Marktprognosen lägen bereits am oberen Ende der Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2025/26, sagte ein Händler. Aurubis sanken um circa 5,6 Prozent.

Stahlwerte wie Thyssenkrupp, Salzgitter oder Klöckner & Co legten um bis zu 4,7 Prozent zu. Die EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln. Aixtron sackten hingegen um 5,1 Prozent ab. Die USA blicken kritisch auf Chipausrüster-Exporte nach China.

Umstufungen bewegten Sartorius und Puma. So rutschten die Titel des Labor- und Pharmazulieferers um etwa 1,5 Prozent ab nach einer Abstufung durch die Berenberg Bank. Eine Hochstufung durch die Bank of America (BofA) für Puma verhalf dem Aktienkurs des Sportmodeherstellers um gut 6,8 Prozent nach oben.

(mit Material von dpa-AFX)