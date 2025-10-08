Werbung ausblenden
Dax Vorbörse 08.10.2025

Dax startet unverändert in den Handel

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Der Leitindex Dax wird ohne bewegende Impulse kaum verändert zum Vortagesschluss erwartet. Rund zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels indizierte der Broker IG den Dax mit einem moderaten Plus bei 24.414 Zählern. Schon seit Donnerstag bewegt sich der Dax in einer engen Handelsspanne zwischen etwa 24.250 und 24.500 Punkten.

Möglicherweise sorgt das am Abend anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Bewegung, dann am deutschen Markt aber erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern"

USA:  Verluste

Am US-Aktienmarkt hat sich nach der jüngsten Rekordrally am Dienstag ein Stück weit Ernüchterung breit gemacht. Die wichtigsten Technologie-Indizes und der breit gefasste S&P 500 hatten zwar im frühen Handel Höchststände erreicht. Am Ende aber schlossen diese Börsenbarometer ebenso im Minus wie der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial.

Der Nasdaq Composite sank um 0,67 Prozent auf 22.788,36 Punkte. Es war im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 23.000 Punkten gestiegen. Der S&P 500 verlor 0,38 Prozent auf 6.714,59 Punkte. Der Dow gab um 0,20 Prozent auf 46.602,98 Punkte nach.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones46,602- 0,20 Prozent
S&P 5006.714- 0,38 Prozent
Nasdaq 22.788- 0,67 Prozent

Asien: Im Minus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch nachgegeben. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 auf hohem Niveau rund 0,3 Prozent auf 47.807 Punkte ein. Der Nikkei hatte erst am Dienstag mit 48.527 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang Seng nach der Feiertagspause am Dienstag etwas mehr als ein Prozent ein. An den chinesischen Festlandsbörsen wird wegen eines Feiertags weiter nicht gehandelt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22547.807- 0,30  Prozent
Hang Seng26.957- 1,04 Prozent
CSI 3004.640+ 0,00 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,58- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,73+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,13+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1621- 0,14  Prozent
Dollar in Yen152,45+ 0,47 Prozent
Euro in Yen177,16+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent65,92 USD+ 1,00  USD
WTI62,24 USD+ 0,95  USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT SARTORIUS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 225 (250) EUR

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 34,50 (35,00) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 125 (135) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 35,00 (34,20) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN STARTET AIXTRON MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 13,40 EUR  

Redaktion onvista/dpa-AFX

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
Dow Jones
S
S&P 500
Ö
Ölpreis Brent
Eurokurs (Euro / Dollar)
ASML
N
NASDAQ 100
N
Nikkei
Rio Tinto
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1
JP Morgan
Ö
Ölpreis WTI
Euro / Yen (Yenkurs)
Dow
H
Hang Seng
1&1
Rio Tinto Ltd. (Australien)
$
US Dollar/Japanischer Yen
D
DAX (Kursindex)
Mondi
NASDAQ
X
X-DAX
Asos

Das könnte dich auch interessieren

Dax Vorbörse 06.10.2025
Dax startet positiv in die neue Handelswoche06. Okt. · onvista
Dax startet positiv in die neue Handelswoche
Dax Vorbörse 07.10.2025
Moderate Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt erwartetgestern, 08:26 Uhr · onvista
Dax Logo
Dax Vorbörse 02.10.2025
Dax startet nach Vortagesrally erneut leicht im Plus02. Okt. · onvista
Dax startet nach Vortagesrally erneut leicht im Plus
Dax Vorbörse 01.10.2025
Dax zeigt sich unbeeindruckt vom US-"Shutdown"01. Okt. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden