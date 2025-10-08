Dax startet unverändert in den Handel

Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Der Leitindex Dax wird ohne bewegende Impulse kaum verändert zum Vortagesschluss erwartet. Rund zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels indizierte der Broker IG den Dax mit einem moderaten Plus bei 24.414 Zählern. Schon seit Donnerstag bewegt sich der Dax in einer engen Handelsspanne zwischen etwa 24.250 und 24.500 Punkten.

Möglicherweise sorgt das am Abend anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Bewegung, dann am deutschen Markt aber erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern"

USA: Verluste

Am US-Aktienmarkt hat sich nach der jüngsten Rekordrally am Dienstag ein Stück weit Ernüchterung breit gemacht. Die wichtigsten Technologie-Indizes und der breit gefasste S&P 500 hatten zwar im frühen Handel Höchststände erreicht. Am Ende aber schlossen diese Börsenbarometer ebenso im Minus wie der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial.

Der Nasdaq Composite sank um 0,67 Prozent auf 22.788,36 Punkte. Es war im Handelsverlauf erstmals über die Marke von 23.000 Punkten gestiegen. Der S&P 500 verlor 0,38 Prozent auf 6.714,59 Punkte. Der Dow gab um 0,20 Prozent auf 46.602,98 Punkte nach.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 46,602 - 0,20 Prozent &P 500 6.714 - 0,38 Prozent Nasdaq 22.788 - 0,67 Prozent

Asien: Im Minus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Mittwoch nachgegeben. In Tokio büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 auf hohem Niveau rund 0,3 Prozent auf 47.807 Punkte ein. Der Nikkei hatte erst am Dienstag mit 48.527 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang Seng nach der Feiertagspause am Dienstag etwas mehr als ein Prozent ein. An den chinesischen Festlandsbörsen wird wegen eines Feiertags weiter nicht gehandelt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 47.807 - 0,30 Prozent Hang Seng 26.957 - 1,04 Prozent CSI 300 4.640 + 0,00 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,58 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,73 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,13 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 65,92 USD + 1,00 USD WTI 62,24 USD + 0,95 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT SARTORIUS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 225 (250) EUR

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 34,50 (35,00) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 125 (135) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 35,00 (34,20) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN STARTET AIXTRON MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 13,40 EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX