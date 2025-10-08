EQS-Adhoc: PAUL Tech AG: Den Gläubigern der EUR 35 Mio. Anleihe wird die Verlängerung der Anleihe um ein Jahr angeboten und die Refinanzierung durch Begebung eines Nordic Bonds vorerst nicht weiter verfolgt

EQS-Ad-hoc: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

PAUL Tech AG: Den Gläubigern der EUR 35 Mio. Anleihe wird die Verlängerung der Anleihe um ein Jahr angeboten und die Refinanzierung durch Begebung eines Nordic Bonds vorerst nicht weiter verfolgt



08.10.2025 / 21:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





AD-HOC VERÖFFENTLICHUNG

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung – MAR).

PAUL Tech AG: Den Gläubigern der EUR 35 Mio. Anleihe wird die Verlängerung der Anleihe um ein Jahr angeboten und die Refinanzierung durch Begebung eines Nordic Bonds vorerst nicht weiter verfolgt

Mannheim, 8. Oktober 2025 –

Die PAUL Tech AG als Emittentin ("

Emittentin

") der EUR 35 Mio. 7,00 % 2020/2025 Anleihe (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU; "

Anleihe

") informiert darüber, dass die beabsichtigte Refinanzierung der Anleihe über die Emission einer neuen Anleihe im Nordic Bond Format vorerst nicht weiter verfolgt wird. Stattdessen bietet die Emittentin den Gläubigern der Anleihe eine Verlängerung der Laufzeit um weitere zwölf Monate an. Die Emittentin wird eine Einladung zur Gläubigerversammlung über die Änderung der Anleihebedingungen kurzfristig veröffentlichen.

Die Emittentin erwartet in den nächsten zwölf Monaten eine deutliche Verbesserung ihrer operativen Profitabilität durch den seit Ende Q2/2025 beschleunigten Roll-out des PAUL Net Zero-Produktes sowie die Durchführung einer Kapitalerhöhung. Die Emittentin geht weiter davon aus, dass diese Maßnahmen zu einer deutlichen Verbesserung ihrer Bonität führen und damit eine optimierte Ausgangslage für eine langfristige Refinanzierung der Anleihe schaffen.

Investor Relations Kontakt:

PAUL Tech AG

Patrick Weiden

Theodor-Heuss-Anlage 12

68165 Mannheim

Tel.: +49 621 92 100 100

Fax: +49 621 92 100 101

E-Mail:

ir@paul.tech

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch Unternehmen: PAUL Tech AG Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim Deutschland E-Mail: presse@paul.tech Internet: www.paul.tech ISIN: DE000A3H2TU8 WKN: A3H2TU Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2210256

