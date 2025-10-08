EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.10.2025 / 16:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Johannes
|Nachname(n):
|Pfeffer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|GESCO SE
b) LEI
|894500DZXXD0LOZYIC55
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A1K0201
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|16,5873 EUR
|6.634,90 EUR
|16,6000 EUR
|8.300,00 EUR
|16,5500 EUR
|8.275,00 EUR
|16,5500 EUR
|16.550,00 EUR
|16,5500 EUR
|16.550,00 EUR
|16,4500 EUR
|8.225,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|16,5474 EUR
|64.534,9000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|06.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|TGAT
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GESCO SE
|Johannisberg 7
|42103 Wuppertal
|Deutschland
|Internet:
|www.gesco.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101094 08.10.2025 CET/CEST