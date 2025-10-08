Werbung ausblenden

EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.10.2025 / 16:25 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Johannes
Nachname(n):Pfeffer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

GESCO SE

b) LEI

894500DZXXD0LOZYIC55 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A1K0201

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
16,5873 EUR6.634,90 EUR
16,6000 EUR8.300,00 EUR
16,5500 EUR8.275,00 EUR
16,5500 EUR16.550,00 EUR
16,5500 EUR16.550,00 EUR
16,4500 EUR8.225,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
16,5474 EUR64.534,9000 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

08.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:GESCO SE
Johannisberg 7
42103 Wuppertal
Deutschland
Internet:www.gesco.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

101094 08.10.2025 CET/CEST

