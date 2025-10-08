EQS-DD: GESCO SE: Johannes Pfeffer, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



08.10.2025 / 16:25 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Johannes Nachname(n): Pfeffer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

GESCO SE

b) LEI

894500DZXXD0LOZYIC55

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1K0201

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 16,6000 EUR 8.300,00 EUR 16,6000 EUR 9.960,00 EUR 16,5000 EUR 16.500,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 16,5524 EUR 34.760,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

06.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

Sprache: Deutsch Unternehmen: GESCO SE Johannisberg 7 42103 Wuppertal Deutschland Internet: www.gesco.de

