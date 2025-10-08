Werbung ausblenden

EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.10.2025 / 15:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Asoka
Nachname(n):Wöhrmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Geschäftsführender Direktor, CEO

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PATRIZIA SE

b) LEI

5299002NZCMF1NIHZ018 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000PAT1AG3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
7,1629 EUR716.290,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
7,1629 EUR716.290,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

