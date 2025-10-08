Werbung ausblenden

EQS-DD: Semperit AG Holding: Gerfried Eder, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.10.2025 / 09:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Gerfried
Nachname(n):Eder

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Semperit AG Holding

b) LEI

529900PG9O7YFYX5UM88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000785555

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
12,82 EUR336 Stück
12,84 EUR937 Stück
12,9 EUR973 Stück
13 EUR1.033 Stück
12,98 EUR250 Stück
12,96 EUR261 Stück
12,88 EUR160 Stück
12,94 EUR50 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
12,9137 EUR4.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

07.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse
MIC:XWBO

08.10.2025 CET/CEST

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Internet:www.semperitgroup.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101080 08.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SEMPERIT

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden