EQS-DD: Semperit AG Holding: Gerfried Eder, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
08.10.2025 / 09:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Gerfried
|Nachname(n):
|Eder
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Semperit AG Holding
b) LEI
|529900PG9O7YFYX5UM88
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|AT0000785555
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|12,82 EUR
|336 Stück
|12,84 EUR
|937 Stück
|12,9 EUR
|973 Stück
|13 EUR
|1.033 Stück
|12,98 EUR
|250 Stück
|12,96 EUR
|261 Stück
|12,88 EUR
|160 Stück
|12,94 EUR
|50 Stück
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|12,9137 EUR
|4.000,0000 Stück
e) Datum des Geschäfts
|07.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Wiener Börse
|MIC:
|XWBO
08.10.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101080 08.10.2025 CET/CEST