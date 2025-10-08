EQS-News: Der International MICE Summit (IMS) 2025 wird globale Führungskräfte zusammenbringen und die Vision 2030 treibt den Aufstieg Saudi-Arabiens als globaler Knotenpunkt für Geschäftsveranstaltungen voran

EQS-News: Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA) / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Über 2.000 führende Vertreter aus Industrie und Politik aus aller Welt werden an der zweiten Ausgabe des International MICE Summit (IMS25) in Riad teilnehmen und damit die Position Saudi-Arabiens als eines der weltweit am schnellsten wachsenden Reiseziele für Geschäftsveranstaltungen stärken.

Die Veranstaltung baut auf dem Erfolg des ersten IMS 2024 auf, der mehr als 1.700 Teilnehmer aus 25 Ländern anzog, während sich Saudi-Arabien auf die Ausrichtung der Expo 2030 und der Fußball-Weltmeisterschaft 2034 vorbereitet.

RIAD, Saudi-Arabien, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der International MICE Summit (IMS25) wird vom 26. bis 27. November 2025 nach Riad zurückkehren und mehr als 2.000 weltweit führende Persönlichkeiten zusammenbringen, um Wachstum in der MICE-Branche (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) zu fördern. Der IMS25 wird von der Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA) ausgerichtet und bietet den Teilnehmern einen unvergleichlichen Zugang zum weltweit am schnellsten wachsenden Veranstaltungsort für Großveranstaltungen. Im Einklang mit den Zielen der Vision 2030 zur wirtschaftlichen Diversifizierung und zur Förderung der menschlichen Fähigkeiten zeigt der IMS25, wie Geschäftsveranstaltungen sektorübergreifende Innovationen und nachhaltiges Wachstum vorantreiben. Saudi-Arabien erlebt ein beispielloses Wachstum im MICE-Sektor und investiert in das gesamte Ökosystem, um sich auf die Expo 2030 und die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 vorzubereiten.

Nach dem durchschlagenden Erfolg der ersten Ausgabe im Jahr 2024, die mehr als 1.700 Teilnehmer, 140 Referenten und Moderatoren aus über 25 Ländern anzog, wird der IMS25 seine Position als globale treibende Kraft unter dem Motto „Public - Private Collaboration: Fueling MICE Growth" (Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor: Impulse für das Wachstum der MICE-Branche) weiter festigen.

„Vision 2030 eröffnet der Veranstaltungsbranche eine beispiellose Ära voller Möglichkeiten und neuer Erfahrungen, Chancen und Reiseziele, während Saudi-Arabien die Welt willkommen heißt", erklärte der Gastgeber des IMS und Vorsitzende der SCEGA, Seine Exzellenz Fahd Al-Rasheed. „Indem der IMS25 Führungskräfte, Veranstaltungsinvestoren und Entscheidungsträger zusammenbringt, wird er die Zusammenarbeit fördern, die Konnektivität, Innovation und Wachstum im gesamten Königreich und in der globalen MICE-Branche ermöglicht."

„Der IMS25 baut auf dem Erfolg des ersten Gipfels im letzten Jahr auf, vertieft Partnerschaften und stellt sicher, dass dieser Sektor die sich uns bietenden beispiellosen Chancen nutzen kann, indem er neue Modelle für Wachstum und Wert schafft. Allein der Bereich der Geschäftsveranstaltungen ist in den letzten fünf Jahren um 44 % gewachsen, was seine zentrale Rolle für die wirtschaftliche Diversifizierung des Königreichs unterstreicht."

Als das am schnellsten wachsende Reiseziel für Geschäftsveranstaltungen innerhalb der G20 bieten Saudi-Arabiens Großprojekte, Investitionen in eine Infrastruktur von Weltklasse und seine mutige Vision beispiellose Wachstumschancen, sodass dort jedes Jahr etwa 17.000 Veranstaltungen stattfinden. Das Königreich verzeichnete im Jahr 2024 einen Rekord von 115,9 Millionen Touristen, mit einem Anstieg der Ausgaben internationaler Besucher um 19 % gegenüber dem Vorjahr und einem Gesamtwachstum der Tourismusausgaben um 11 %.

An dem zweitägigen IMS25-Programm werden Minister und Geschäftsführer aus der Privatwirtschaft teilnehmen und es werden kommerzielle Ankündigungen in verschiedenen Rahmen stattfinden, darunter Innovationscluster, eine Plattform für zukünftige MICE-Führungskräfte und ein festliches Galadinner. Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.internationalmicesummit.com

Informationen zum International MICE Summit

Der International MICE Summit (IMS) bringt weltweit führende Vertreter aus dem Bereich Meetings, Incentives, Conferences und Exhibitions (MICE) sowie Fachleute und Organisationen aus verschiedenen Veranstaltungsbranchen wie Tourismus, Kultur, Sport und Unterhaltung zusammen. Der IMS25 wird von der Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA) ausgerichtet und bietet eine Plattform für Kontakte zu den weltweit neuesten Reisezielen, Entscheidungsträgern und Innovationen, um das Wachstum der Branche im nächsten Jahrzehnt zu gestalten. Der IMS25 knüpft an den durchschlagenden Erfolg der ersten IMS-Ausgabe im Jahr 2024 an, die mehr als 1.700 Teilnehmer, 140 Referenten und Moderatoren sowie Vertreter aus 25 Ländern anzog.

Für weitere Informationen oder um sich für die Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie bitte:

Informationen zur Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA)

Die Saudi Conventions & Exhibitions General Authority (SCEGA) ist die offizielle Behörde, die die Entwicklung und Regulierung des saudi-arabischen Messe- und Kongresswesens überwacht. Die SCEGA wurde 2018 durch ein königliches Dekret gegründet und soll den wirtschaftlichen Einfluss des Sektors stärken, indem sie strategische Richtlinien festlegt, Lizenzen vergibt, Saudi-Arabien als erstklassige MICE-Destination bewirbt und Investitionen im Einklang mit globalen Standards fördert. Durch die Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Akteuren arbeitet die SCEGA daran, das Wachstum des Sektors zu fördern, die Entwicklung von Talenten zu unterstützen und Möglichkeiten zu schaffen, die einzigartige Identität des Königreichs auf der Weltbühne zu präsentieren.

