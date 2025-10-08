EQS-News: El origen food GmbH gibt wirksamen Vollzug der Änderung der Anleihebedingungen bekannt

EQS-News: El Origen Food GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

El origen food GmbH gibt wirksamen Vollzug der Änderung der Anleihebedingungen bekannt



08.10.2025 / 17:15 CET/CEST

Hamburg, 8. Oktober 2025 – Die el origen food GmbH, ein in Hamburg ansässiger Anbieter von hochwertigen Lebensmitteln, gibt den wirksamen Vollzug der Änderung der Anleihebedingungen der bis zu EUR 10 Mio. umfassenden 8,00%-Inhaberschuldverschreibung 2023/2026 (ISIN: DE000A352B09, WKN: A352B0) bekannt. Sie hatte zuvor die Gläubiger zur Abstimmung ohne Versammlung aufgerufen, um die Laufzeit um vier Jahre bis zum 20. November 2030 zu verlängern sowie einen schuldrechtlichen Nachrang der Anleihe im Insolvenzfall einzuführen. Die Gläubiger hatten dem mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt. Nunmehr wurden diese Änderungen vollzogen und sind wirksam. Die insgesamt bislang ausgegebenen EUR 3,8 Mio. Anleihen unterliegen somit den geänderten Anleihebedingungen. Die Kapitalmarktverschuldung der Gesellschaft beträgt danach EUR 3,8 Mio.

Weitere Informationen finden sich auf der Unternehmenswebseite unter: https://www.elorigenfood.de/pages/anleihe

