EQS-News: Jiuzi Holdings, Inc. kündigt die schrittweise Einführung des 1-Milliarde-Dollar-Kryptowährungserwerbsplans an; der erste Bitcoin-Kauf soll innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen werden

HANGZHOU, China, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ: JZXN; das „Unternehmen") gab heute die Einzelheiten der Umsetzung seines zuvor bekannt gegebenen Kapitalplans in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar bekannt. Das Unternehmen beabsichtigt, Mittel über Marktinvestoren zu beschaffen und den Plan über ein fortlaufendes Kaufprogramm mit einer Obergrenze von 1 Milliarde US-Dollar umzusetzen.

Im Anschluss an die ursprüngliche Ankündigung stellte das Unternehmen weiter klar, dass die Kapitalstruktur diversifiziert sein wird. Jiuzi hat ausführliche Gespräche mit institutionellen Anlegern, langfristig orientierten Investoren sowie strategischen Partnern geführt und positive Investitionsabsichten erhalten. Zu den Finanzierungsquellen werden voraussichtlich Marktfinanzierungen, zusätzliche Zusagen bestehender Aktionäre, Einnahmen aus dem operativen Geschäft sowie die Beteiligung institutioneller Anleger gehören. Dieser diversifizierte Mix spiegelt nicht nur die starke Anerkennung der Fundamentaldaten und der Strategie des Unternehmens durch den Kapitalmarkt wider, sondern bietet auch eine solide Gewähr für die reibungslose Durchführung des Plans.

Tao Li, Geschäftsführer von Jiuzi Holdings, kommentierte: „Die starke Unterstützung, die dieser Plan von Investoren mit unterschiedlichem Hintergrund erhält, stimmt uns zuversichtlich. Sie stellt nicht nur eine Anerkennung unserer Leistungen dar, sondern auch das Vertrauen in unsere Fähigkeit, in Zukunft Werte zu schaffen. Ein solides Fundament aus langfristigem, strategischem Kapital wird uns in die Lage versetzen, unsere Ziele mit größerer Zuversicht zu verfolgen."

Der Kapitalplan zielt darauf ab, den globalen Marktanteil auszubauen, die Kapitalstruktur zu optimieren und den langfristigen Unternehmenswert zu steigern. Durch die Einführung von diversifiziertem Kapital sowie einen disziplinierten Ausführungsprozess will JZXN seine Führungsposition festigen und neue Wachstumschancen nutzen. Die ersten Ankäufe im Rahmen des Plans werden voraussichtlich innerhalb von zwei Wochen beginnen.

Das Unternehmen bekräftigte, dass alle Transaktionen transparent sowie in voller Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Marktregeln durchgeführt werden. Aktualisierungen werden rechtzeitig bekannt gegeben, um sicherzustellen, dass alle Anleger gleichen Zugang zu den Informationen haben.

Diese Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein für JZXN, da das Unternehmen die nächste Wachstumsphase einleitet und sich für einen langfristigen Erfolg positioniert.

Informationen zu Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. ist ein führender Anbieter von intelligenter Ladeinfrastruktur für neue Energiefahrzeuge (NEV) in Chinas Städten der unteren Ebenen. Das Unternehmen ist auf Hochleistungs-Gleichstrom-Schnellladestationen mit integrierten Energiespeichersystemen spezialisiert und plant bis 2026 eine weitere Expansion, um Chinas Ziele zur Kohlenstoffneutralität und für einen nachhaltigen Verkehr zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf jzxn.com.

