EQS-News: Mainz Biomed berichtet Topline-Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie zum Biomarker-Panel im Rahmen seines Bauchspeicheldrüsenkrebs-Projekts

Mainz Biomed berichtet Topline-Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie zum Biomarker-Panel im Rahmen seines Bauchspeicheldrüsenkrebs-Projekts

Die Studie zeigte eine Sensitivität von 100 % und eine Spezifität von 95 %

BERKELEY, USA und MAINZ, Deutschland –08. Oktober 2025 - Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) („Mainz Biomed” oder das „Unternehmen“), ein auf Krebsfrüherkennung spezialisiertes Diagnostikunternehmen, gibt positive Topline-Ergebnisse seiner Anfang dieses Jahres begonnenen Machbarkeitsstudie bekannt, in der ein nicht-invasiver Bluttest zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs untersucht wurde. Die Studie bestätigte die hohe klinische Präzision sowie den Nutzen der lizenzierten proprietären Biomarker von Liquid Biosciences für die Entwicklung eines innovativen Screening-Tests für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Forscher bewerteten eine Reihe von 18 lizenzierten Biomarkern aus einer Auswahl mehrerer Kandidaten, um die Komplexität des Tests zu reduzieren. Das beste Biomarker-Panel erreichte eine Sensitivität von 100 % und eine Spezifität von 95 % und konnte so Bauchspeicheldrüsenkrebspatienten erfolgreich von gesunden Kontrollpersonen in einer Kohorte von 30 Probanden unterscheiden, die verschiedene Stadien der Erkrankung sowie Vorstufen widerspiegelten.

Diese Ergebnisse bestätigen die zuvor in Forschungs- und Validierungsdatensätzen nachgewiesene starke Leistungsfähigkeit des Tests, die Anfang dieses Jahres eine Sensitivität von 95 % und eine Spezifität von 98 % gezeigt haben. Die Reproduzierbarkeit dieser Ergebnisse stärkt das Vertrauen in die Robustheit des Biomarker-Panels und sein Potenzial als Grundlage für einen zuverlässigen, nicht-invasiven Screening-Test.

Besonders bemerkenswert: der von Liquid Biosciences entwickelte Algorithmus konnte nicht nur Bauchspeicheldrüsenkrebs von gesunden Kontrollpersonen unterscheiden, sondern auch präkanzeröse Läsionen erfolgreich erkennen, die sich zu Bauchspeicheldrüsenkrebs entwickeln können, wenn sie unbehandelt bleiben. Die Möglichkeit, diese Läsionen durch einen Bluttest zu identifizieren, eröffnet neue Perspektiven für die Überwachung von Risikopatienten, ein früheres Eingreifen im Krankheitsverlauf und letztlich eine Verringerung der Inzidenz und Mortalität im Zusammenhang mit Bauchspeicheldrüsenkrebs.

„Wir freuen uns über die Fortschritte des Teams bei der Bestätigung der starken klinischen Ergebnisse unserer Forschungsstudie. Besonders bemerkenswert ist, dass unser Algorithmus und die Auswahl der Biomarker Neoplasien im Blut identifizieren können. Die Entwicklung eines Bluttests, der frühe Stadien der Erkrankung nachweisen kann, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Früherkennung – und letztendlich zur Überwindung von Bauchspeicheldrüsenkrebs“, sagte Guido Baechler, CEO von Mainz Biomed.

Nachdem die Validität eines Panels von mRNA-Biomarkerkandidaten mit hoher potenzieller klinischer Relevanz bestätigt wurde, wird Mainz Biomed nun mit der Planung einer größeren klinischen Studie beginnen, um die Auswahl der Biomarker unter Verwendung von archivierten retrospektiven Proben abzuschließen. In dieser Studie soll die Leistungsfähigkeit der Biomarker in unterschiedlichen Stadien von Bauchspeicheldrüsenkrebs bewertet und zudem untersucht werden, inwieweit sich verschiedene Stadien von Krebs und Krebsvorstufen identifizieren lassen – unter Einsatz von modernster Sequenzierungstechnologien.

Vorbehaltlich des Ergebnisses der größeren Bestätigungsstudie beabsichtigt Mainz Biomed, eine Validierungsstudie mit einer größeren Kohorte von Blutproben unter Verwendung der Polymerase-Kettenreaktionstechnologie (PCR) durchzuführen. Dies wäre ein entscheidender Schritt, um den Test für eine mögliche klinische Anwendung zu optimieren und ihn an künftige regulatorische Anforderungen anzupassen – einschließlich einer möglichen Einreichung bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA). Das Projekt zum Nachweis von Bauchspeicheldrüsenkrebs ist Teil der übergeordneten Strategie des Unternehmens, einfach zugängliche molekulare Diagnostika für die Früherkennung von Krebs zu entwickeln – insbesondere für Indikationen, bei denen derzeitige Screening-Methoden nur eingeschränkt oder gar nicht vorhanden sind.

Über Mainz Biomed NV

Mainz Biomed entwickelt marktfertige molekulargenetische Diagnoselösungen für lebensbedrohende Krankheiten. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ColoAlert®, ein nicht-invasiver und einfach anzuwendender Früherkennungstest mit einer hohen Sensitivität und Spezifität zur Erkennung von Darmkrebs. ColoAlert® wird in Europa bereits vertrieben. Das Unternehmen führt derzeit, in Vorbereitung auf eine Studie für die FDA-Zulassung in den USA, die Machbarkeitsstudie eAArly DETECT 2 durch. Zu den Produktkandidaten von Mainz Biomed gehört auch PancAlert, ein Screening-Test zur Früherkennung von Bauchspeicheldrüsenkrebs, der auf dem Multiplex-Nachweis molekulargenetischer Biomarker in Stuhlproben mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) in Echtzeit basiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie mainzbiomed.comoder folgen Sie unsaufLinkedIn,TwitterundFacebook.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „antizipieren“, „glauben“, „erwarten“, „schätzen“, „planen“, „vorhersagen“ und „projizieren“ und andere ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder auf diese hinweisen können und die nicht Aussagen aufgrund von historischen Fakten sind, identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Analyse bestehender Informationen wider und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten. Aus diesem Grund ist Vorsicht beim Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen geboten. Aufgrund von bekannten und unbekannten Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Maß von den Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens unterscheiden. Die folgenden Faktoren könnten unter anderem dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse sich erheblich von denen unterscheiden, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden: (i) das Nichterfüllen von vorausgesagten Entwicklungen und damit zusammenhängenden Zielen; (ii) Änderungen bei den anzuwendenden Gesetzen oder Richtlinien; (iii) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Unternehmen und seine aktuellen oder beabsichtigten Märkte; und (iv) andere Risiken und Unsicherheiten, die hierin beschrieben werden, wie auch diejenigen Risiken und Unsicherheiten, die von Zeit zu Zeit in anderen Berichten und anderen öffentlichen Dokumenten, die bei der Securities and Exchange Commission (der „SEC“) durch das Unternehmen eingereicht werden, besprochen werden.

