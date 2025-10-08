Werbung ausblenden

EQS-News: NORDWEST Handel AG: Erfolgreiche und vorzeitige Verlängerung der Konzernfinanzierung

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Finanzierung
NORDWEST Handel AG: Erfolgreiche und vorzeitige Verlängerung der Konzernfinanzierung

08.10.2025 / 16:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Finanzierung

NORDWEST Handel AG: Erfolgreiche und vorzeitige Verlängerung der Konzernfinanzierung

Dortmund, 08.10.2025

Die NORDWEST Handel AG hat am 30. September 2025 mit der Unterzeichnung eines neu aufgelegten Konsortialkreditvertrags über 132 Mio. € einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Damit konnte rund ein Jahr vor der ursprünglichen Fälligkeit der bisherigen Finanzierung die Grundlage für eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung frühzeitig gelegt werden.

Der Kreditvertrag mit einer Laufzeit von fünf Jahren wurde gemeinsam mit renommierten Finanzpartnern unter Führung der Commerzbank AG sowie der DZ BANK AG abgeschlossen. In Summe beteiligen sich sechs Institute an der neuen Finanzierung. Hiermit einhergehend konnte zudem eine deutliche Ausweitung des Kreditvolumens von bisher 52,5 Mio. € auf nunmehr 132 Mio. € realisiert werden.

Die gesicherte Finanzierung stärkt nicht nur die laufende Liquidität, sondern ermöglicht gezielte Investitionen – insbesondere in den Neubau des sich derzeit im Bau befindlichen Logistikzentrums in Alsfeld, ein zentrales Element der Zukunftsstrategie.

NORDWEST Handel AG
Der Vorstand

Über die NORDWEST Handel AG:

Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.252 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.

08.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:NORDWEST Handel AG
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund
Deutschland
Telefon:+49 231 2222-3001
Fax:+49 231 2222-3099
E-Mail:ir@nordwest.com
Internet:www.nordwest.com
ISIN:DE0006775505
WKN:677550
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart
EQS News ID:2210178
Ende der MitteilungEQS News-Service

2210178 08.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
NORDWEST Handel

Das könnte dich auch interessieren

Thyssenkrupp & Co.
Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter anheute, 10:02 Uhr · dpa-AFX
Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter an
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden