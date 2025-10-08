EQS-News: Sun Life gibt Ernennung von Tom Murphy zum President, Sun Life Asset Management bekannt

EQS-News: Sun Life Financial Inc. - Financial News; Sun Life Financial Inc. / Schlagwort(e): Personalie

Unternehmen bündelt das gesamte Vermögensverwaltungsgeschäft in einer Säule

TORONTO, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Sun Life gab heute die Ernennung von Tom Murphy zum President, Sun Life Asset Management, bekannt. Ziel des Unternehmens ist es, das Wachstum in seinem globalen Vermögensverwaltungsgeschäft weiter voranzutreiben.

„Sun Life ist ein führender globaler Vermögensverwalter, und die neue Rolle und und die damit einhergehende neue Struktur werden das gesamte Vermögensverwaltungsgeschäft von Sun Life unter einem Dach zusammenführen. Sun Life Asset Management wird auch neue Kapazitäten aufbauen, um die Synergien zwischen unserem Vermögensverwaltungsgeschäft und unserem Versicherungsgeschäft besser zu nutzen", so Kevin Strain, President & CEO, Sun Life.

Neben MFS, einem globalen Anbieter von Aktien- und Rentenlösungen, und SLC Management, einem globalen Anbieter von alternativen Vermögenswerten und festverzinslichen Wertpapieren, wird Sun Life Asset Management die Beteiligung von Sun Life an Aditya Birla Sun Life Asset Management, einem der größten Vermögensverwaltungsunternehmen in Indien, sowie das Rentenrisikotransfergeschäft von Sun Life, das derzeit Teil des kanadischen Geschäfts von Sun Life ist, umfassen. Zusammen erwirtschafteten diese Geschäftsbereiche für Sun Life 2024 Erträge in Höhe von über 1,4 Milliarden CAD.

„Sun Life gehört mit einem verwalteten Vermögen von 1,54 Billionen CAD zu den größten Vermögensverwaltern und Versicherungsgesellschaften der Welt", ergänzt Strain. „Toms Murphys Führungsrolle und die zusätzlichen Geschäftsbereiche, die jetzt zu unserer Vermögensverwaltungssäule gehören, markieren einen wichtigen nächsten Schritt für Sun Life, der die Zusammenarbeit und gemeinsame Gestaltung zwischen unseren marktführenden Vermögensverwaltungsunternehmen und unseren globalen Versicherungs- und Vermögensgeschäften ermöglicht, um neue Wachstumschancen zu erschließen und unsere Kunden besser zu bedienen."

Ab dem 1. Januar 2026 werden die Finanzergebnisse der Vermögensverwaltung von Sun Life diese neue Struktur widerspiegeln. Die Änderungen werden die unternehmensweiten Vermögensverwaltungsfähigkeiten und Wachstumsbestrebungen von Sun Life weiter unterstreichen.

Während Sun Life Asset Management die Wachstumschancen im gesamten Unternehmen beschleunigen wird, werden die einzelnen Vermögensverwaltungsgesellschaften weiterhin unter ihren bestehenden Markennamen operieren, ohne dass dies Auswirkungen auf ihre Führungsstrukturen, Führungsteams oder die Anlagephilosophie hat.

„Die Tiefe und Breite unserer globalen Vermögensverwaltungskapazitäten ist wirklich beeindruckend", sagt Tom Murphy. „Sun Life verfügt über ein beneidenswertes Angebot an öffentlichen und privaten Anlageklassen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Infrastruktur und private Kredite. Wir beabsichtigen, weitere Wachstumschancen zwischen unseren Vermögensverwaltungs-, Versicherungs- und Wealth-Geschäften zu erschließen, indem wir den Vertrieb unserer Vermögensverwaltungslösungen über die Sun Life-eigenen Wealth-Kanäle beschleunigen, neue strategische Partnerschaften entwickeln, unsere globale Bilanz nutzen und neue Quellen für dauerhaftes Kapital erschließen, um das Ertragswachstum voranzutreiben, die Skalierung zu verbessern und Zugang zu Startkapital zu schaffen."

Tom Murphy verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der globalen Vermögensverwaltung. Er kam 2018 zu SLC Management, wo er zuletzt die Rolle des President of SLC Fixed Income innehatte, bis er dann 2022 zum Sun Life Chief Risk Officer ernannt wurde. Bevor er zu SLC Management kam, war Tom Murphy 20 Jahre lang bei Mercer tätig, wo er die Investment-Management-Geschäfte des Unternehmens in Europa aufbaute und leitete und die nordamerikanischen „Investments, Retirement und Benefit Administration"-Geschäfte von Mercer führte. Murphy wird bis zur Ernennung eines Nachfolgers Chief Risk Officer von Sun Life bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Informationen zu Sun LifeSun Life ist ein führendes internationales Finanzdienstleistungsunternehmen, das individuellen und institutionellen Kunden Lösungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Wealth, Versicherung und Gesundheit anbietet. Sun Life ist in einer Reihe von Märkten weltweit tätig, darunter Kanada, die USA, Großbritannien, Irland, Hongkong, die Philippinen, Japan, Indonesien, Indien, China, Australien, Singapur, Vietnam, Malaysia und Bermuda. Zum 30. Juni 2025 verfügte Sun Life über ein verwaltetes Gesamtvermögen von 1,54 Billionen kanadischen Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.sunlife.com.

Sun Life Financial Inc. wird an den Börsen von Toronto (TSX), New York (NYSE) und den Philippinen (PSE) unter dem Tickersymbol SLF gehandelt.

Informationen zu MFS1924 legte MFS den ersten offenen Investmentfonds in den USA auf, um Privatanlegerinnen und Privatanlegern den Zugang zu den Märkten zu ermöglichen. Mehr als 100 Jahre später sind wir ein globaler Vermögensverwalter, der Finanzberatern, Vermittlern und institutionellen Kunden auf der ganzen Welt einen umfassenden Service bietet. Unser aktiver Investmentansatz, der sich in verschiedenen Marktumgebungen bewährt hat, kombiniert kollektives Fachwissen, langfristige Disziplin und durchdachtes Risikomanagement, um für unsere Kunden verantwortungsvoll Werte zu schaffen. Unterstützt durch unsere Kultur der gemeinsamen Werte und der Zusammenarbeit, diskutieren unsere Teams aus unterschiedlichen Denkern aktiv Ideen und bewerten wesentliche Risiken, um die unserer Meinung nach besten Anlagemöglichkeiten auf den öffentlichen Märkten zu entdecken. Zum 30. August 2025 verwaltete MFS ein Vermögen von 644,1 Milliarden US-Dollar für private Anlegerinnen und Anleger und institutionelle Anleger weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf mfs.com.

Informationen zu SLC ManagementSLC Management ist ein globaler Vermögensverwalter, der institutionellen Anlegern traditionelle, alternative und renditeorientierte Anlagelösungen auf öffentlichen und privaten Rentenmärkten sowie globale Immobilienaktien und -anleihen anbietet. SLC Management ist der Markenname für das institutionelle Vermögensverwaltungsgeschäft von Sun Life Financial Inc., unter dem die Unternehmen Sun Life Capital Management (U.S.) LLC in den USA und Sun Life Capital Management (Canada) Inc. in Kanada tätig sind. Diese Einheiten werden auch als SLC Fixed Income bezeichnet und repräsentieren die Investment-Grade-Strategien von SLC Management für öffentliche und private festverzinsliche Wertpapiere.

BGO, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group (Crescent) und Advisors Asset Management (AAM) sind ebenfalls Teil von SLC Management. BGO ist ein führender globaler Berater für die Verwaltung von Immobilieninvestitionen und ein weltweit anerkannter Anbieter von Immobiliendienstleistungen. InfraRed ist ein internationaler Investmentmanager mit Schwerpunkt auf Infrastruktur und verwaltet Eigenkapital in mehreren privaten und börsennotierten Fonds, hauptsächlich für institutionelle Anleger in aller Welt. Crescent ist ein globaler Verwalter von alternativen Krediten, der sich mit Hilfe von Strategien, die in marktfähige und privat begebene Schuldtitel investieren, ausschließlich auf Unternehmenskredite konzentriert. AAM ist ein unabhängiges US-amerikanisches Vertriebsunternehmen, das Finanzberatern bei Wirehouses, registrierten Anlageberatern und unabhängigen Broker-Dealern verschiedene Lösungen und Produkte anbietet.

Zum 30. Juni 2025 verfügte SLC Management über ein verwaltetes Vermögen von 408 Milliarden kanadischen Dollar (300 Mrd. USD) und AAM über ein weiteres verwaltetes Vermögen von ca. 13 Milliarden kanadischen Dollar (9 Mrd. USD).

Weitere Informationen finden Sie unter slcmanagement.com.

Informationen zu Aditya Birla Sun Life AMC LimitedAditya Birla Sun Life AMC Limited (ABSLAMC) wurde 1994 gegründet. Aditya Birla Capital Limited und Sun Life (India) AMC Investments Inc. sind die Promotoren und Hauptaktionäre des Unternehmens.

ABSLAMC ist in erster Linie der Anlageverwalter des Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, einer gemäß dem indischen Trusts Act von 1882 registrierten Treuhandgesellschaft. ABSLAMC betreibt auch mehrere alternative Strategien, darunter Portfolio Management Services, Immobilienanlagen und alternative Investmentfonds. ABSLAMC ist einer der führenden Vermögensverwalter in Indien, der mit seiner Präsenz in ganz Indien an mehr als 300 Standorten rund 10,6 Millionen Anlegerinnen und Anleger betreut und in dem am 30. Juni 2025 zu Ende gegangenen Quartal mit seinem Angebot an Investmentfonds (ohne inländische FoFs), Portfoliomanagementdiensten, alternativen Investmentfonds, Offshore- und Immobilienangeboten ein Gesamtvolumen von 4.433 Milliarden Rupien erzielte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Das Unternehmen macht von Zeit zu Zeit schriftlich oder mündlich zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne bestimmter Wertpapiergesetze, einschließlich der „Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen (i) zu unseren Strategien, Wachstumsinitiativen und anderen Geschäftszielen, (ii) die prognostischer Natur sind oder von zukünftigen Ereignissen oder Bedingungen abhängen oder sich darauf beziehen, und (iii) die Wörter wie „beabsichtigt", „erwartet", „wird" und ähnliche Ausdrücke enthalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, stellen die aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse dar und sind keine historischen Fakten. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind. Einige dieser Annahmen sowie Risiken und Ungewissheiten werden im Lagebericht des Unternehmens (Management Discussion and Analysis) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 unter der Überschrift „Zukunftsgerichtete Aussagen" (Forward-looking Statements), in den Risikofaktoren im Jahresbericht des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 unter der Überschrift „Risikofaktoren" (Risk Factors) und im Zwischenbericht des Unternehmens für das Quartal zum 30. Juni 2025 unter der Überschrift „Risikomanagement" näher beschrieben, ebenso wie in den weiteren Faktoren, die in den Jahres- und Zwischenabschlüssen des Unternehmens und in den anderen Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen und US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörden aufgeführt sind, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov eingesehen werden können. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt, impliziert oder prognostiziert werden.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

