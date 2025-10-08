EQS-News: technotrans stellt mit Strategie „Ready for Growth 2030“ Weichen für beschleunigtes Wachstum

EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag/Sonstiges

technotrans stellt mit Strategie „Ready for Growth 2030“ Weichen für beschleunigtes Wachstum

Konzern strebt bis 2030 einen Umsatz von mehr als 350 Mio. € und eine EBIT-Marge zwischen 9 % und 12 % an

Nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts durch Fokussierung auf attraktive Wachstumsmärkte, ein skalierbares Geschäftsmodell sowie operative Exzellenz

Technologieführer im Thermomanagement will schneller wachsen als der Markt und mit allen Divisionen globale Spitzenpositionen erreichen

Wachstum getrieben durch Megatrends Künstliche Intelligenz, Elektrifizierung, Dekarbonisierung, Digitalisierung und medizinischer Fortschritt

Sassenberg, 8. Oktober 2025 – Die technotrans SE hat auf ihrem Kapitalmarkttag in Sassenberg ihre neue Strategie „Ready for Growth 2030“ vorgestellt und damit einen klaren Fahrplan für langfristiges, profitables Wachstum und nachhaltige Wertsteigerung präsentiert. Erklärtes Ziel ist es, technotrans in den Segmenten Technology und Services als weltweit führenden Anbieter von Thermomanagement-Lösungen zu etablieren und dabei deutlich schneller als die relevanten Märkte zu wachsen. Fundamentale Treiber sind die Megatrends Künstliche Intelligenz, Elektrifizierung, Dekarbonisierung, Digitalisierung und medizinischer Fortschritt. In diesen Anwendungsgebieten ist technotrans bereits heute mit intelligenten Thermomanagement-Systemen auf neuestem technischem Stand vertreten.

„Der Titel unserer Strategie ‚Ready for Growth 2030‘ unterstreicht: Wir sind bereit für beschleunigtes Wachstum! technotrans verfügt heute über eine starke Struktur und Organisation sowie ein resilientes Geschäftsmodell mit vier Divisionen – inklusive Service. Wir sind exzellent in Wachstumsmärkten positioniert und profitieren von globalen Megatrends. Dank unserer einzigartigen Bandbreite im Thermomanagement wachsen wir schneller als die Märkte und schaffen auf Basis von Skaleneffekten, operativer Exzellenz und nachhaltiger finanzieller Stabilität langfristig Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre“, sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE.

Ambitionierte Wachstumsziele und attraktive Renditeperspektiven

Die finanzielle Zielsetzung der neuen Strategie unterstreicht das Wachstumspotenzial und die Ertragskraft des Unternehmens: technotrans strebt bis 2030 einen Konzernumsatz von mehr als 350 Mio. € an und will eine EBIT-Marge zwischen 9 % und 12 % erzielen. Gleichzeitig steht die nachhaltige Steigerung des Free Cashflows im Fokus, um sowohl künftige Wachstumsinvestitionen zu finanzieren als auch eine attraktive Kapitalrendite für Aktionärinnen und Aktionäre zu erzielen.

Die Vision ist klar: technotrans will sich als führender Lösungsanbieter im globalen Thermomanagement positionieren. Das Unternehmen profitiert dabei von seiner starken technologischen Kompetenz und einer fokussierten Ausrichtung auf Märkte mit strukturellem Wachstum.

Klare Ausrichtung auf die Megatrends der Zukunft

Im Zentrum der Strategie stehen globale Megatrends wie Künstliche Intelligenz, Elektrifizierung, Dekarbonisierung, Digitalisierung und medizinischer Fortschritt, die die Nachfrage nach spezifischen und effizienten Thermomanagement-Lösungen stetig erhöhen. technotrans sieht sich mit seinem breiten Produkt- und Lösungsportfolio hervorragend aufgestellt, um von diesen Entwicklungen überdurchschnittlich zu profitieren. Die einzigartige Bandbreite und Engineering-Kompetenz im Thermomanagement eröffnen dem Unternehmen kontinuierlich neue Geschäftsfelder und verschaffen Kundinnen und Kunden einen entscheidenden Mehrwert durch maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand.

Zugleich sorgt die Aufstellung mit den vier Divisionen Print, Energy Management, Plastics sowie HealthCare & Analytics für eine hohe Resilienz und erlaubt es technotrans, Marktzyklen gezielt zu adressieren und Chancen flexibel zu nutzen. technotrans erwartet das größte Wachstumspotential in der Division Energy Management insbesondere aufgrund der sehr guten Positionierung in den Bereichen Flüssigkeitskühlung von Datacentern und Batteriekühlsystemen für die Elektromobilität. Die konsequente Fokussierung auf Profitabilität und Kerngeschäft, unterstützt durch Portfoliooptimierung, Komplexitätsreduktion, Skaleneffekte und operative Exzellenz, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig und schafft eine solide Grundlage für steigende Erträge.

Nachhaltigkeit als integraler Strategiebestandteil

Im Zuge von „Ready for Growth 2030“ hat technotrans auch seine Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickelt. Der Konzern verfolgt das Ziel, den eigenen CO2-Fußabdruck sukzessive zu reduzieren und bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Das aktualisierte Ziel umfasst mit Scope 1, 2 und 3 nun die gesamte Wertschöpfungskette. Damit leistet technotrans einen aktiven Beitrag zur Dekarbonisierung und stärkt zugleich die Wettbewerbsfähigkeit seiner Kundinnen und Kunden.

„Mit ‚Ready for Growth 2030‘ setzen wir auf profitables Wachstum und nachhaltige Wertsteigerung. Unser Ziel ist es, die Ertragskraft kontinuierlich zu erhöhen und für unsere Aktionärinnen und Aktionäre langfristig attraktive Renditen zu generieren“, erklärt Natascha Sander, CFO der technotrans SE. „Die Kombination aus klarer strategischer Fokussierung, operativer Exzellenz und finanzieller Stärke bildet das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft.“

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de

Über die technotrans SE:

Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), HealthCare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 238,1 Mio. €.

Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.

Kontakt für Journalisten: Investor Relations:



Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

https://www.sputnik-agentur.de

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

+49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

investor-relations@technotrans.de

