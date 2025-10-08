EQS-News: THE WORLD'S BEST BAR IST LAUT DER LISTE THE WORLD'S 50 BEST BARS 2025 DIE BAR LEONE IN HONGKONG

EQS-News: 50 Best / Schlagwort(e): Sonstiges

THE WORLD'S BEST BAR IST LAUT DER LISTE THE WORLD'S 50 BEST BARS 2025 DIE BAR LEONE IN HONGKONG



Bar Leone ist The World's Best Bar – die erste No.1 aus Asien

Die Liste für 2025 enthält Bars aus 29 Städten, darunter 8 neue Einträge

Simone Caporale ist Roku Industry Icon

Bar Mauro in Mexiko-Stadt erhält den Campari One To Watch Award

The Cambridge Public House, Paris, gewinnt den Ketel One Sustainable Bar Award

No.25 und Disaronno Highest New Entry ist Bratislavas Mirror Bar

Moebius Milano, Mailand, klettert um 31 Plätze auf No.7 und erhält den Nikka Highest Climber Award

Baba au Rum, Athen, ist Rémy Martin Legend of the List

Sip & Guzzle in New York ist Three Cents Best New Opening

Backdoor Bodega, Penang, gewinnt den Siete Misterios Best Cocktail Menu Award

The Best Bar Design Award geht an Tigra + Disco Pantera, Sydney

Mimi Kakushi ist The Best Bar in the Middle East, gesponsert von Les Vergers Boiron, und Hero Bar ist The Best Bar in Africa, gesponsert von Langjiu

LONDON, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Liste The World's 50 Best Bars 2025, gesponsert von Perrier, wurde bei einer Live-Preisverleihung in Hongkong enthüllt. Die jährliche Veranstaltung vereinte zum 17. Mal die globale Bar-Community, um die herausragenden Leistungen ihrer Kollegen zu würdigen.

Für die vollständige Liste 1-50 klicken Sie bitte hier.

Die Bar Leone, die in Hongkongs Central District zu finden ist, basiert auf der Philosophie der „Cocktail Popolari" – oder „Cocktails für das Volk" – und ist eine Hommage an die Nachbarschafts-Bars in Rom, in denen sich die Einheimischen zu Kaffee, Aperitifs und ungezwungenen Gesprächen treffen. Das Ziel des Mitbegründers Lorenzo Antinori war es, die Komplexität der modernen Mixologie zu reduzieren und zu einfachen, hochwertigen Getränken zurückzukehren, die mit Herzlichkeit und Präzision serviert werden.

Weitere Bars in den Top Fünf sind Handshake Speakeasy in Mexiko-Stadt (No.2), Sips (No.3) und Paradiso (No.4) in Barcelona sowie Tayēr + Elementary (No.5) in London.

Emma Sleight, Leiter der Abteilung Inhalt bei The World's 50 Best Bars, erklärt: „Es ist eine große Freude, die Bar Leone als The World's Best Bar 2025, gesponsert von Perrier, bekannt zu geben. Mit dieser Auszeichnung hat erstmals eine Bar aus Asien die Spitzenposition erobert, was das Engagement der Bar Leone für die Neudefinition von Exzellenz im Gastgewerbe unterstreicht. Es ist uns eine Ehre, die Vielfalt der globalen Bar-Landschaft zu würdigen und auf jede Bar anzustoßen, die sich ihren Platz in dieser Liste verdient hat."

https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2791613/50_Best_Bars_2025.jpg

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2787879/50_Best_Bars_2025.pdf

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2774050/5512540/50_Best_Bars_2025_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-worlds-best-bar-ist-laut-der-liste-the-worlds-50-best-bars-2025-die-bar-leone-in-hongkong-302578518.html

