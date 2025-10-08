EQS-News: Thunes gibt den Gewinn von zwei Platin-Auszeichnungen bei den Juniper Research Future Digital Awards 2025 bekannt

EQS-News: Thunes / Schlagwort(e): Sonstiges

Thunes gibt den Gewinn von zwei Platin-Auszeichnungen bei den Juniper Research Future Digital Awards 2025 bekannt



08.10.2025

Analystenhaus verleiht höchste Auszeichnung sowohl für das Direct Global Network von Thunes als auch für seine Business Payments-Lösung

LONDON, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, die intelligente Superautobahn für weltweite Geldtransfers, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den von Juniper Research organisierten Future Digital Awards for Fintech & Payments 2025 mit zwei hohen Auszeichnungen geehrt wurde. Thunes wurde für sein Direct Global Network als „Best Cross-border Payments Platform 2025: Platinum Winner" und für seine Lösung Thunes Business Payments, die Anfang des Jahres eingeführt wurde, als „Best B2B Payment Platform 2025: Platinum Winner" ausgezeichnet.

Diese doppelte Auszeichnung unterstreicht die führende Rolle von Thunes im Bereich der globalen Zahlungsinnovationen. Die Jury aus Analysten von Juniper Research wählte die wirkungsvollsten Lösungen in den Bereichen Bankwesen, Betrug und Sicherheit sowie Einzelhandel und Zahlungsverkehr aus.

Das Direct Global Network von Thunes ermöglicht grenzüberschreitende Transaktionen in Echtzeit in über 130 Ländern und mehr als 80 Währungen. Das proprietäre Netzwerk ist direkt mit über 7 Milliarden mobilen Geldbörsen und Bankkonten sowie mehr als 15 Milliarden Karten über mehr als 320 verschiedene Zahlungsmethoden verbunden. Juniper Research würdigte die Fähigkeit des Netzwerks, seinen Mitgliedern beim grenzüberschreitenden Versand und Empfang von Zahlungen unvergleichliche Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Schutz und Kosteneffizienz zu bieten.

Thunes Business Payments wurde im April 2025 eingeführt und baut auf diesem Netzwerk auf, um eine Lösung der nächsten Generation für Unternehmen, Händler, Neobanken, traditionelle Banken und mobile Geldbörsen weltweit anzubieten. Die Lösung unterstützt schnellere Geschäftszahlungen in über 30 lokalen Währungen und in mehr als 50 Ländern. Es ermöglicht auch USD-Auszahlungen in über 170 Länder.

Chloe Mayenobe, President und COO von Thunes, erklärte: „Die Bekanntgabe dieser beiden Platin-Auszeichnungen ist ein stolzer Moment für Thunes. Sie demonstrieren die Stärke unseres Netzwerks und unserer Lösungen sowie unser Engagement, den globalen Geldverkehr neu zu gestalten. Ohne das Engagement unseres hervorragenden Teams und das Vertrauen unserer Mitglieder weltweit wäre dies nicht möglich gewesen. Wir bedanken uns für ihre Unterstützung und Partnerschaft, während wir weiterhin schnellere, transparentere und effizientere Möglichkeiten für Zahlungen und Zahlungsabwicklungen bereitstellen. Diese Anerkennung von Juniper Research bestätigt den Einfluss, den wir weltweit im Bereich Zahlungsverkehr ausüben."

Weitere Informationen über Thunes finden Sie im Internet: https://www.thunes.com/

