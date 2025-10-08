EQS-News: Vantage stärkt Kundenschutz mit 50 Millionen US-Dollar Versicherungsschutz

EQS-News: Vantage / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vantage stärkt Kundenschutz mit 50 Millionen US-Dollar Versicherungsschutz



08.10.2025 / 12:55 CET/CEST

PORT VILA, Vanuatu, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets hat sein Engagement für das Vertrauen seiner Kunden bekräftigt, indem es seine Geschäftshaftpflichtversicherung auf 50 Millionen US-Dollar erhöht hat, was eine wesentliche Verbesserung gegenüber der vorherigen Deckung von 1 Million US-Dollar darstellt.

Dieser Anstieg um das Fünfzigfache spiegelt die kontinuierlichen Investitionen von Vantage in den Kundenschutz wider. Bei der Police handelt es sich um eine von Lloyd's of London gezeichnete Excess-of-Loss-Versicherung, die vorbehaltlich ihrer Bedingungen und Ausschlüsse Deckung im Falle einer Insolvenz bietet.

„Der Handel birgt inhärente Risiken, aber die Kunden sollten darauf vertrauen können, dass Vantage zusätzliche Maßnahmen ergreift, um sie vor unerwarteten Ereignissen zu schützen", sagte Marc Despallieres, CEO von Vantage Markets. „Mit der Ausweitung unseres Versicherungsschutzes auf 50 Millionen US-Dollar wollen wir das Vertrauen unserer Kunden weiter stärken."

Mit dieser Verbesserung wird einem wichtigen Anliegen der Händler Rechnung getragen: Schutz im Falle der Insolvenz. Viele neue Händler zögern, in den Markt einzusteigen, weil sie Angst vor der Sicherheit der Fonds haben. Mit dieser Aufstockung stellt Vantage sein Engagement für den Kundenschutz unter Beweis.

Die wichtigsten Highlights des Upgrades:

50 Mio. USD Gesamtdeckung – das Fünfzigfache des bisherigen Niveaus.

Gestärktes Kundenvertrauen – dies spiegelt die kontinuierliche Konzentration von Vantage auf Transparenz und Kundenschutz wider.

Globale Best Practices – Angleichung an allgemein anerkannte Standards für Transparenz und Verantwortung.

Neben Handelstechnologie und preisgekrönten Plattformen investiert Vantage auch weiterhin in Maßnahmen, die das Vertrauen der Kunden stärken. Dieser Meilenstein baut auf der Mission des Unternehmens auf, nicht nur fortschrittliche Handelslösungen, sondern auch transparente und verantwortungsvolle Praktiken anzubieten.

Mit einer Gesamtversicherungssumme von 50 Millionen US-Dollar hat Vantage den Schutz für berechtigte Kunden deutlich erhöht und ermöglicht es den Händlern, sich auf ihre Chancen zu konzentrieren, da sie wissen, dass berechtigte Kunden im Falle einer Insolvenz abgesichert sind. Weitere Informationen über den erweiterten Versicherungsschutz finden Sie auf der Website Vantage Markets.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen sowie leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, dazu zählen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit mehr als 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, eine preisgekrönte App für den mobilen Handel sowie eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

trade smarter @vantage

RISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten wirklich sicher sein, alles verstanden zu haben, bevor Sie zu handeln beginnen.

Haftungsausschluss: Die Versicherung greift nur im Falle einer Insolvenz. Ausgenommen sind Handelsverluste. Bis zu 50 Mio. USD Gesamtabdeckung. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz in einem Land haben, in dem die Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt. Leserinnen und Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776410/Vantage_Strengthens_Client_Protection.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-starkt-kundenschutz-mit-50-millionen-us-dollar-versicherungsschutz-302578218.html

