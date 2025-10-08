Werbung ausblenden

Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs: Total Number of Shares and Voting Rights

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:

Pursuant to Article L. 233-8 of the French Commercial Code and Article 223-16 of the General Regulations of the French Autorité des marchés financiers

Regulatory News:

Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs (Paris:VAC):

Date

Number of shares(*)

Number of theoretical voting rights

Number of actual voting rights

(exercisable at General Meetings) (*)

30 September 2025

461 983 471

461 983 471

461 857 684

(*) Without treasury shares and 1,130 ADP which do not carry any voting rights.

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251008785744/en/

Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Pierre & Vacances

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden