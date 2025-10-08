Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs: Total Number of Shares and Voting Rights
Pursuant to Article L. 233-8 of the French Commercial Code and Article 223-16 of the General Regulations of the French Autorité des marchés financiers
Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs (Paris:VAC):
Date
Number of shares(*)
Number of theoretical voting rights
Number of actual voting rights
(exercisable at General Meetings) (*)
30 September 2025
461 983 471
461 983 471
461 857 684
(*) Without treasury shares and 1,130 ADP which do not carry any voting rights.
Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs
