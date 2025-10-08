Insider: Extremisten greifen pakistanisches Militär an - mehrere Tote

Peshawar (Reuters) - Muslimische Extremisten haben Insidern zufolge einen pakistanischen Militärkonvoi in der Nähe der Grenze zu Afghanistan angegriffen.

Bei dem Hinterhalt seien neun Soldaten und zwei Offiziere einer paramilitärischen Einheit getötet worden, erfuhr Reuters von fünf Vertretern der pakistanischen Sicherheitskräfte. Am Straßenrand seien Sprengsätze detoniert. Dann habe eine große Anzahl von Militanten den Konvoi, der in der Provinz Kurram unterwegs war, mit Gewehren angegriffen. Die pakistanischen Taliban bekannten sich zu dem Überfall. Von der pakistanischen Armee war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

In den vergangenen Monaten haben die militanten Tehreek-e-Taliban Pakistan mehrfach Sicherheitskräfte in Pakistan angegriffen. Ihr Ziel ist es, die Regierung zu stürzen und durch eine radikale islamische Führung zu ersetzen. Der Regierung in Islamabad zufolge nutzen die Extremisten das Nachbarland Afghanistan, um Angriffe zu planen und zu üben. Die Taliban-Führung in der afghanischen Hauptstadt Kabul weist dies zurück.

