IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate dankt dem kanadischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen für seinen Besuch in Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec, Kanada)

IRW-PRESS: First Phosphate Corp.: First Phosphate dankt dem kanadischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen für seinen Besuch in Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec, Kanada)

Dieser Ministerbesuch unterstreicht die strategische Bedeutung von hochreinem Phosphat für die Energiewende in Nordamerika

SAGUENAY, Quebec, Kanada - 8. Oktober 2025 / IRW-Press / - First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) war erfreut, den kanadischen Minister für Energie und natürliche Ressourcen, Timothy Hodgson, den Abgeordneten Claude Guay, den parlamentarischen Staatssekretär des Ministers für Energie und natürliche Ressourcen, sowie die Abgeordneten Mario Simard und Richard Martel am Samstag, den 4. Oktober 2025, anlässlich des Besuchs von Minister Hodgson und Staatssekretär Guay in der Region am geplanten Standort seiner zukünftigen Phosphorsäureanlage in Port Saguenay in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada) zu begrüßen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81318/10-07-25Hodgson_PortSaguenay_English_DE_Prcom.001.jpeg

Es war uns eine Ehre, Minister Hodgson, den parlamentarischen Staatssekretär Guay und andere Vertreter in Saguenay-Lac-Saint-Jean willkommen zu heißen. Dieser Besuch zeugt von der strategischen Bedeutung von hochreinem magmatischem Phosphat für die Zukunft Kanadas als eine wichtige Ressource für die Energiewende und den Wohlstand Kanadas, so Armand MacKenzie, President von First Phosphate.

Dieser Ministerbesuch hebt die potenzielle Rolle des Projekts von First Phosphate zur Gewinnung von hochreinem magmatischem Phosphat für die Energiewende in Kanada und die nachhaltige Entwicklung einer nordamerikanischen Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterien hervor. Diese Batterien sind für die Zukunft der Bereiche Energiespeicherung, Mobilität, Rechenzentren, Robotik und Verteidigung in Nordamerika entscheidend.

Herr Guay ist Abgeordneter für LaSalle-Émard-Verdun und parlamentarischer Staatssekretär des Ministers für Energie und natürliche Ressourcen. Herr Simard ist Abgeordneter für Jonquière und stellvertretender Vorsitzender des Ständigen Ausschusses für natürliche Ressourcen, Kanada. Herr Martel ist Abgeordneter für Chicoutimi-Le Fjord und Mitglied des Ständigen Ausschusses für natürliche Ressourcen, Kanada.

Herr Guay erklärt: Als parlamentarischer Staatssekretär des Ministers für Energie und natürliche Ressourcen und als Abgeordneter aus Quebec weiß ich, dass diese Provinz und dieses Land über genau das verfügen, was wir brauchen, um Kanada mithilfe unserer natürlichen Ressourcen zur stärksten Wirtschaft der G7 zu machen. Quebec ist seit langem führend in den Bereichen saubere Technologien und nachhaltiger Bergbau, und ich sehe der Führungsstärke und Innovationskraft entgegen, die die Region Saguenay weiter unter Beweis stellen wird.

Mario Simard sagt dazu: Ich bin sehr erfreut über die konstruktiven Gespräche, die wir heute zum Projekt von First Phosphate geführt haben. Dies ist eine vielversprechende Initiative, und das heutige Treffen erfolgt im Anschluss an eine Präsentation, die im Juni letzten Jahres vor dem Minister in Ottawa gehalten wurde. Die Phosphatindustrie ist auf dem richtigen Weg und kommt damit voll und ganz den Zielen der wirtschaftlichen Diversifizierung unserer Region nach. Jetzt müssen wir unsere Arbeit fortsetzen, um sicherzustellen, dass das Projekt von den Bundesprogrammen zur Förderung kritischer Minerale profitieren kann.

Richard Martel fügt hinzu: Ich unterstütze die Entwicklung von First Phosphate, denn das Unternehmen will mehr als nur eine Mine betreiben. Es ist diese ganzheitliche VISION, die es uns ermöglichen wird, das Potenzial von Phosphat und unseren kritischen Mineralen voll auszuschöpfen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81318/10-07-25Hodgson_PortSaguenay_English_DE_Prcom.002.jpeg

Über First Phosphate Corp

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, hochreines Phosphat für die LFP-Batterieindustrie zu produzieren. Der vertikal integrierte Ansatz des Unternehmens sieht die Einbindung des nachhaltigen Phosphatabbaus in Quebec in die nordamerikanischen Batterielieferketten vor und zielt insbesondere auf die Bereiche Energiespeicherung, Rechenzentren, Robotik, Mobilität und Verteidigung ab. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean, ist eine der seltenen nordamerikanischen magmatischen Phosphatressourcen, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefern.

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen angesehen werden können. Jede Aussage, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen anspricht (oft, aber nicht ausschließlich unter Verwendung von Formulierungen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, nimmt an oder nimmt nicht an, plant, Budget, geplant, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder mit der Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können oder könnten, würden, dürften oder werden eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf folgendes beziehen: die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens, die Eigenschaften und Zusammensetzung des geförderten Phosphats, die Pläne des Unternehmens zur vertikalen Integration in nordamerikanische Lieferketten, die Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Planung, des Baus, des Betriebs und der Instandhaltung der Phosphatmine Bégin-Lamarche (und die Möglichkeit einer späteren wirtschaftlichen Gewinnung von Mineralen aus dieser Mine), den Abschluss eines endgültigen Pachtvertrags für das geplante Gelände der zukünftigen Phosphorsäureanlage in Port Saguenay und die Erfüllung der dafür erforderlichen Voraussetzungen; die Erfüllung und den Abschluss aller erforderlichen Schritte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Zugang zu Finanzmitteln, zufriedenstellende Machbarkeitsstudien und den Erhalt behördlicher und umweltrechtlicher Genehmigungen für den Bau und Betrieb einer Phosphorsäureanlage. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, erfolgreiche Erschließung und Exploration, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Rahmenbedingungen. Diese Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, unter anderem Annahmen hinsichtlich der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftslage; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder dass der Zugang zu erforderlichen Projektvorleistungen nicht verhindert wird; dass die Genehmigung und Entwicklung der Projekte den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die aktuellen Mineralressourcenschätzungen für das Unternehmen und die Ergebnisse der metallurgischen Tests korrekt sind; bestimmte Preisannahmen für P2O5 und Fe2O3; dass die Inflation und die Preise für die Projektvorleistungen des Unternehmens in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; dass die Beziehungen des Unternehmens zu First Nations und anderen indigenen Parteien den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die Beziehungen zu Regierungsstellen und deren Maßnahmen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

