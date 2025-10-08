Werbung ausblenden

Original-Research: Schweizer Electronic AG (von Montega AG): Halten

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

08.10.2025 / 17:03 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG

     Unternehmen:               Schweizer Electronic AG
     ISIN:                      DE0005156236

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      08.10.2025
     Kursziel:                  3,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Preview Q3: Kurzarbeit in Schramberg beendet, Guidance dürfte gehalten
werden

Schweizer Electronic wird am 07. November den Q3-Bericht vorlegen. Nachdem
jüngst der Abschluss der Restrukturierung am Standort Schramberg bekannt
gegeben worden war, gehen wir davon, aus, dass die Jahresziele
aufrechterhalten werden können.

Personalabbau und Kostensenkungsmaßnahmen umgesetzt: Aufgrund der starken
Marktschwankungen in der Automobil- und Industrieelektronikbranche führte
SCHWEIZER im Leiterplattenwerk Schramberg umfassende Maßnahmen zur Anpassung
der Kosten- und Personalstruktur durch, die laut Vorstand nun erfolgreich
abgeschlossen werden konnten. Personalseitig wurde ein Freiwilligenprogramm
ohne Interessenausgleichs- oder Sozialplanmaßnahmen vollzogen, wobei das
Unternehmen die Mitarbeitenden beim Übergang in den Ruhestand oder bei neuen
beruflichen Wegen unterstützte. Wir gehen davon aus, dass bis zu rund einem
Viertel der Konzern-Beschäftigten (31.12.2024: 522) das Unternehmen bereits
verlassen haben oder in Kürze ausscheiden werden. Im Zuge dessen hob das
Management auch die Kurzarbeit auf und stellte für das laufende Q4 eine
stabilen Auftragslage und eine gute Auslastung des Werks in Schramberg in
Aussicht, wobei für 2026 wieder Wachstumsimpulse erkennbar seien.

Eigenproduktion dürfte im Übergangsjahr 2025 zunächst rückläufig bleiben: Im
anstehenden Q3-Report dürfte SCHWEIZER hingegen über im yoy-Vergleich
zunächst nochmals deutlich rückläufige Umsatzerlöse aus der Eigenproduktion
berichten (H1: -37,8% yoy auf 27,8 Mio. EUR), die u.E. jedoch erneut durch
eine hohe Dynamik im Handelsgeschäft (H1: +83,8% yoy auf 54,4 Mio. EUR)
überkompensiert werden sollten. Insgesamt rechnen wir unverändert damit,
dass das Unternehmen die obere Hälfte der Umsatz-Guidance (145-165 Mio. EUR)
erreichen kann. Kostenseitig kommt der mit dem Restrukturierungsprogramm
avisierte Einspareffekt aber erst im nächsten Jahr voll zum Tragen. Vielmehr
gehen wir von Einmalkosten im unteren einstelligen Mio.-Euro-Bereich aus,
die in der zuletzt veröffentlichten Ergebnis-Guidance (adj. EBITDA 2-6 Mio.
EUR) nicht abgebildet sind. Insofern bleiben wir mit unserer EBITDA-Prognose
leicht unterhalb des Zielkorridors positioniert.

Auftragsbestand ausgebaut, neue Absatzmärkte im Blick: Zum Ende des dritten
Quartals lag der Auftragsbestand der Gruppe nach vorläufigen Zahlen bei
starken 260 Mio. EUR (ca. +15% qoq), der jedoch nach wie vor zum Großteil
auf das Handelsgeschäft entfallen dürfte. Nichtsdestotrotz untermauert die
mehr als solide Auftragslage unsere Erwartung, dass die Eigenproduktion in
2026 wieder über das neue Break-Even-Niveau von rund 60 Mio. EUR hinaus
gesteigert werden kann. Um die hohe Abhängigkeit von der
Automotive-Industrie abzufedern, soll Schramberg zudem stärker auf
Kundengruppen abseits der Automobilbranche ausgerichtet werden.

Fazit: Der erfolgreiche Abschluss der Restrukturierung in Schramberg ist ein
wichtiger Etappenerfolg, um SCHWEIZER nachhaltig profitabel aufzustellen,
was sich vor allem ab Q1/26 zeigen sollte. Damit dürfte auch die
Refinanzierungszusage der Hausbanken bzgl. des zum Jahresende endfälligen
Darlehens weiter Bestand haben. Wir bestätigen unser Anlageurteil 'Halten'
und das Kursziel von 3,50 EUR.



