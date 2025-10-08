Original-Research: Somec S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Somec S.p.A. - von GBC AG 08.10.2025 / 11:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Somec S.p.A. Unternehmen: Somec S.p.A. ISIN: IT0005329815 Anlass der Studie: Researchstudie (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 23,35 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Geschäftsentwicklung 1.HJ 2025 Am 25.09.2025 hat der Somec-Konzern seine Halbjahreszahlen für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die Performance in den ersten sechs Monaten war v.a. gekennzeichnet durch ein moderates Wachstum und eine starke Profitabilitätsverbesserung auf allen Ergebnisebenen. So konnte die Somec-Gruppe im ersten Halbjahr dank eines weiterhin hohen Momentums im maritimen Geschäftsbereich und eines starken "Refitting-Business" (Modernisierung älterer Schiffe etc.) einen moderaten Umsatzzuwachs um 3,9% auf 192,7 Mio. EUR (1. HJ 2024: 185,6 Mio. EUR) erzielen. Ergebnisseitig hat die Gesellschaft aufgrund einsetzender Skaleneffekte und eines günstigen Umsatzmixes (höherer Anteil margenstarkes Refitting-Business) einen überproportionalen EBITDA-Anstieg um 24,1% auf 15,8 Mio. EUR (1. HJ 2024: 12,8 Mio. EUR) erzielt. Hieraus ergab sich eine deutliche EBITDA-Margenverbesserung auf 8,2% (1. HJ 2024: 6,9%). Die operative Ergebnisverbesserung wurde ebenfalls durch positive Ergebniseffekte aus den vorgenommenen organisatorischen Optimierungsmaßnahmen in den vergangenen 18 Monaten vorangetrieben. Auch auf Ebene des Nettoergebnisses wurde eine signifikante Verbesserung (nach Minderheiten) auf 1,63 Mio. EUR (1. HJ 2024: -2,14 Mio. EUR) erzielt. In Bezug auf die Umsatzzusammensetzung entfiel der wesentliche Teil (60,0%) der Konzernumsatzerlöse auf den Hauptgeschäftsbereich "Horizons". In diesem Geschäftssegment wurden im ersten Halbjahr Umsatzerlöse in Höhe von 115,5 Mio. EUR erwirtschaftet und damit das hohe Vorjahresniveau (1. HJ 2024: 119,8 Mio. EUR) nahezu bestätigt. Eingetretene Projektverschiebungen, v.a. im zivilen US-Glasbusiness, haben sich wachstumshemmend ausgewirkt und einer besseren Erlösentwicklung entgegengestanden. Nichtdestotrotz konnte in diesem Geschäftsbereich aufgrund von einem vorteilhafteren Umsatzmix (höherer Anteil margenträchtiges Refitting-Business) und stärkeren Kosteneffizienzeffekten ein deutlicher EBITDA-Zuwachs auf 10,9 Mio. EUR (1. HJ 2024: 9,2 Mio. EUR) erzielt werden. Entsprechend verbesserte sich ebenfalls die EBITDA-Marge signifikant auf 9,4% (1. HJ 2024: 7,7%). Im volumenmäßig zweitgrößten Geschäftsfeld "Mestieri" wurde hingegen v.a. dank verstärkter maritimer Projekte (insbesondere im Neubau von Kreuzfahrtschiffen) ein dynamischer Segmentumsatzanstieg um 25,3% auf 48,8 Mio. EUR (1. HJ 2024: 38,9 Mio. EUR) verzeichnet. Gleichzeitig konnte das EBITDA bedingt durch die Akquise und Umsetzung margenstärkere Projekte und erreichten positiven Effekten aus durchgeführten Umstrukturierungs- und Reorganisationsmaßnahmen deutlich überproportional auf 2,9 Mio. EUR (1. HJ 2024: 1,4 Mio. EUR) anwachsen, was sich auch in einem dynamischen Anstieg der EBITDA-Marge auf 5,8% (1. HJ 2024: 3,5%) widerspiegelte. Auch im Geschäftsbereich "Talenta" konnte aufgrund von zunehmenden Aufträgen im Bereich professioneller Küchensysteme für die Schifffahrt und einem leichten Anstieg der Umsatzerlöse mit professionellen Küchenprodukten (v.a. mit industriellen Pizzaöfen) ein Segmentumsatzzuwachs um 5,7% auf 28,4 Mio. EUR (1. HJ 2024: 26,9 Mio. EUR) erzielt werden. Bedingt durch angefallene Umstrukturierungskosten im Produktionsbereich (Bündelung von Fertigungsstätten) lag das Segment-EBITDA mit 2,1 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau (1. HJ 2024: 2,2 Mio. EUR). Hieraus resultierte eine leicht rückläufige EBITDA-Marge in Höhe von 7,4% (1. HJ 2024: 8,0%). Hinsichtlich der Auftragslage betrug der Gesamtauftragsbestand (Auftragsbestand aus vergebenen Aufträgen und Optionsverträgen) der Somec-Gruppe, der v.a. Aufträge im Kernsegment "Horizons" beinhaltet, zum 30.06.2025 678,0 Mio. EUR und lag damit nur leicht unterhalb des Vorjahresendwerts (31.12.2024: 744,0 Mio. EUR). Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass dank einiger bereits kommunizierter Großaufträge im vergangenen Juli-Monat der Gesamtauftragsbestand (Auftragsbestand aus vergebenen Aufträgen und Optionsverträgen) zum 15. Juli 2025 deutlich auf 769,0 Mio. EUR angewachsen ist und damit beide dieser Referenzwerte signifikant überschritten wurden. Dieser umfangreiche Auftragsbestand reicht sogar bis in das Jahr 2033 hinein und ermöglicht eine hohe Sichtbarkeit und Planbarkeit und bildet zugleich eine gute Basis für weiteres Wachstum. In Bezug auf die Bilanzstruktur hat Somec zum Ende des ersten Halbjahres des aktuellen Geschäftsjahres eine Sachkapitalerhöhung (ohne Bezugsrecht) im Volumen von 6,11 Mio. EUR zur Stärkung der Eigenkapitalbasis durchgeführt. Die Zeichnung der Kapitalerhöhung war der VIS S.r.l. vorbehalten, die sich im vollständigen Besitz des Somec-Hauptaktionärs Venezia S.p.A. befindet. Diese Transaktion beinhaltete die Übertragung des Immobilienmietvertrags, in dem Somec seinen Hauptsitz hat. Die Kapitalerhöhung durch Sacheinlage umfasste die Ausgabe von 381.875 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 16,00 EUR je Aktie, die 5,53% des Somec-Grundkapitals entsprechen. Angesichts der erfreulichen Halbjahresergebnisse und guten Auftragslage, hat das Somec-Management mit Bekanntgabe der Halbjahreszahlen ebenfalls seine bisherige Guidance bestätigt und erwartet für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 weiterhin eine deutliche Margenverbesserung und Verbesserung der Verschuldungssituation ("Leverage" Reduzierung). Vor dem Hintergrund der positiven Halbjahresperformance, der weiterhin guten Auftragssituation und des bestätigten Ausblicks, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen beibehalten. Insbesondere durch die starke Marktpositionierung im boomenden maritimen Sektor sollte es der Somec-Gruppe gelingen, ihren Wachstumskurs fortzusetzen und eine weitere sukzessive Margenverbesserung zu erzielen. Basierend auf unseren bestätigten Prognosen und dem eingetretenen "Roll-Over-Effekt" (Kursziel bezogen auf GJ 2026, statt bisher GJ 2025) haben wir unser bisheriges Kursziel moderat auf 23,35 EUR (zuvor: 22,50 EUR) je Aktie erhöht. Kurszielmindernd wirkte sich hingegen der eingetretene Verwässerungseffekt (Erhöhung der bisherigen Aktiengesamtanzahl um ca. 5,5% auf nun 7,28 Mio.) aufgrund der Mitte des Geschäftsjahres durchgeführten Sachkapitalerhöhung aus. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit unverändert das Rating "Kaufen" und sehen ein deutliches Kurspotenzial in der Somec-Aktie. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=13727d5e06c4411e0c29006d87f3e9f2 Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a, 5b, 6a, 11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 08.10.2025 (9:29 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 08.10.2025 (11:00 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2209942 08.10.2025 CET/CEST °