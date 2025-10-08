Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Macron
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Macron:
"Gleich zwei Regierungschefs distanzierten sich von Macron: Sein Zögling Gabriel Attal gab öffentlich zu, die Entscheidungen des Staatschefs nicht mehr zu verstehen. Und Edouard Philippe forderte vorgezogene Präsidentschaftswahlen. Dabei sind die Probleme des Landes inzwischen so groß, dass kein Mann und keine Frau sie allein lösen kann. Die von Charles de Gaulle 1958 geschaffene Fünfte Republik scheint am Ende zu sein. Und Macron hat entscheidend dazu beigetragen."/yyzz/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
Deutschland besonders betroffenEU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppelngestern, 16:31 Uhr · dpa-AFX
Internationale EnergieagenturUS-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbarengestern, 11:39 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis