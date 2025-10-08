Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu bayerischen Drohnenabwehrzentrum

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu bayerischen Drohnenabwehrzentrum:

"Es hapert bei der technischen Ausrüstung. Man muss sich schon wundern, dass es im Zeitalter der Hochtechnologie den Sicherheitsbehörden weder möglich ist, den Piloten einer über einem Flughafen schwebenden deutlich blinkenden Drohne auszumachen noch diese vom Himmel zu holen."/yyzz/DP/nas

