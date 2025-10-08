Werbung ausblenden
Rekordrally geht weiter

Goldpreis kostet erstmals mehr als 4.000 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: superbeststock/Shutterstock.com

LONDON (dpa-AFX) - Gold hat im Zuge seiner seit Wochen und Monaten anhaltenden Rekordrally eine weitere markante Marke geknackt. In der Nacht auf Mittwoch kostete eine Unze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls erstmals mehr als 4.000 US-Dollar. Im frühen Handel kletterte der Goldpreis bis auf 4.019,50 Dollar und erreichte damit ein weiteres Rekordhoch. Seit Ende 2024 verteuerte sich das Edelmetall bereits um rund 53 Prozent und steuert auf den höchsten Anstieg in einem Jahr seit 1979 zu. Gold gilt bei vielen Investoren als sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten sowie bei einer hohen Verschuldung von Staaten./zb

