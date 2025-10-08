Rekordrally geht weiter
Goldpreis kostet erstmals mehr als 4.000 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: superbeststock/Shutterstock.com
LONDON (dpa-AFX) - Gold hat im Zuge seiner seit Wochen und Monaten anhaltenden Rekordrally eine weitere markante Marke geknackt. In der Nacht auf Mittwoch kostete eine Unze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls erstmals mehr als 4.000 US-Dollar. Im frühen Handel kletterte der Goldpreis bis auf 4.019,50 Dollar und erreichte damit ein weiteres Rekordhoch. Seit Ende 2024 verteuerte sich das Edelmetall bereits um rund 53 Prozent und steuert auf den höchsten Anstieg in einem Jahr seit 1979 zu. Gold gilt bei vielen Investoren als sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten sowie bei einer hohen Verschuldung von Staaten./zb
Das könnte dich auch interessieren
EdelmetallRekordrally hält an: Goldpreis nähert sich immer weiter 4.000-Dollar-Marke angestern, 07:31 Uhr · dpa-AFX
Edelmetall-RallyGoldpreis nähert sich immer weiter 4.000-Dollar-Marke angestern, 16:46 Uhr · dpa-AFX
Edelmetall legt zuGold mit weiterem Rekord - Preis nähert sich 4.000-Dollar-Marke06. Okt. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis