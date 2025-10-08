Werbung ausblenden

Schwarz-roter Koalitionsausschuss tagt

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD kommen am Mittwoch zum zweiten Koalitionsausschuss nach der parlamentarischen Sommerpause zusammen. Bei der Runde im Kanzleramt werden Entscheidungen in einigen wichtigen Themenfeldern angestrebt, wie es vorab hieß. Im Blick stehen sollen unter anderem die Reform des Bürgergelds und die Finanzierung wichtiger Bauprojekte im Verkehrsnetz, an der zuletzt Zweifel zutage getreten waren.

Dem Koalitionsausschuss um Kanzler Friedrich Merz (CDU) gehören die Spitzen der Parteien und Fraktionen von CDU, CSU und SPD an. Zuletzt kam die Runde Anfang September zusammen, um ein Arbeitsprogramm für den Herbst zu besprechen. Grundsätzlich soll sich der Koalitionsausschuss monatlich treffen./sam/DP/nas

