Schwarz-roter Koalitionsausschuss tagt
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD kommen am Mittwoch zum zweiten Koalitionsausschuss nach der parlamentarischen Sommerpause zusammen. Bei der Runde im Kanzleramt werden Entscheidungen in einigen wichtigen Themenfeldern angestrebt, wie es vorab hieß. Im Blick stehen sollen unter anderem die Reform des Bürgergelds und die Finanzierung wichtiger Bauprojekte im Verkehrsnetz, an der zuletzt Zweifel zutage getreten waren.
Dem Koalitionsausschuss um Kanzler Friedrich Merz (CDU) gehören die Spitzen der Parteien und Fraktionen von CDU, CSU und SPD an. Zuletzt kam die Runde Anfang September zusammen, um ein Arbeitsprogramm für den Herbst zu besprechen. Grundsätzlich soll sich der Koalitionsausschuss monatlich treffen./sam/DP/nas
Das könnte dich auch interessieren
Deutschland besonders betroffenEU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppelngestern, 16:31 Uhr · dpa-AFX
Internationale EnergieagenturUS-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbarengestern, 11:39 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis