Siemens Energy - Auf dem Sprung?

Seit Herbst 2023 befindet sich die Aktie von Siemens Energy in einem lehrbuchmäßigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sich der Titel allerdings eine Verschnaufpause gegönnt, welche sich charttechnisch in einer klassischen Tradingrange niederschlug. Dank des erneuten Allzeithochs (110,35 EUR) besteht nun allerdings die berechtigte Hoffnung auf einen nachhaltigen Ausbruch aus der beschriebenen Schiebezone, zumal auch die Relative Stärke nach Levy mit einem Wert von 1,2 weiterhin ein hohes Momentum signalisiert. Rein rechnerisch ergibt sich aus der angeführten Tradingrange ein kalkulatorisches Anschlusspotential von 22 EUR. Mit anderen Worten: Weitere Rekordstände in Richtung des langfristigen Kursziels von 127 EUR sind realistisch. Auf dem Weg in diese Region definieren zwei Fibonacci-Projektionen bei 113,07/118,16 EUR zwei der wenigen verbliebenen Zwischenziele. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich – je nach Risikoneigung – entweder das Julihoch (99,10 EUR) oder aber die untere Begrenzung der genannten Schiebezone bei 83/82 EUR an (siehe Chart).
Siemens Energy (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Siemens Energy
Quelle: LSEG, tradesignal²
