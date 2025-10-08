Siemens Energy - Auf dem Sprung?

Seit Herbst 2023 befindet sich die Aktie von Siemens Energy in einem lehrbuchmäßigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sich der Titel allerdings eine Verschnaufpause gegönnt, welche sich charttechnisch in einer klassischen Tradingrange niederschlug. Dank des erneuten Allzeithochs (110,35 EUR) besteht nun allerdings die berechtigte Hoffnung auf einen nachhaltigen Ausbruch aus der beschriebenen Schiebezone, zumal auch die Relative Stärke nach Levy mit einem Wert von 1,2 weiterhin ein hohes Momentum signalisiert. Rein rechnerisch ergibt sich aus der angeführten Tradingrange ein kalkulatorisches Anschlusspotential von 22 EUR. Mit anderen Worten: Weitere Rekordstände in Richtung des langfristigen Kursziels von 127 EUR sind realistisch. Auf dem Weg in diese Region definieren zwei Fibonacci-Projektionen bei 113,07/118,16 EUR zwei der wenigen verbliebenen Zwischenziele. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich – je nach Risikoneigung – entweder das Julihoch (99,10 EUR) oder aber die untere Begrenzung der genannten Schiebezone bei 83/82 EUR an (siehe Chart).

Siemens Energy (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Siemens Energy

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.