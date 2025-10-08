Werbung ausblenden
Werbung von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Siemens Energy - Auf dem Sprung?

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Auf dem Sprung?

Seit Herbst 2023 befindet sich die Aktie von Siemens Energy in einem lehrbuchmäßigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sich der Titel allerdings eine Verschnaufpause gegönnt, welche sich charttechnisch in einer klassischen Tradingrange niederschlug. Dank des erneuten Allzeithochs (110,35 EUR) besteht nun allerdings die berechtigte Hoffnung auf einen nachhaltigen Ausbruch aus der beschriebenen Schiebezone, zumal auch die Relative Stärke nach Levy mit einem Wert von 1,2 weiterhin ein hohes Momentum signalisiert. Rein rechnerisch ergibt sich aus der angeführten Tradingrange ein kalkulatorisches Anschlusspotential von 22 EUR. Mit anderen Worten: Weitere Rekordstände in Richtung des langfristigen Kursziels von 127 EUR sind realistisch. Auf dem Weg in diese Region definieren zwei Fibonacci-Projektionen bei 113,07/118,16 EUR zwei der wenigen verbliebenen Zwischenziele. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich – je nach Risikoneigung – entweder das Julihoch (99,10 EUR) oder aber die untere Begrenzung der genannten Schiebezone bei 83/82 EUR an (siehe Chart).

Siemens Energy (Weekly)

Chart Siemens Energy
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Siemens Energy

Chart Siemens Energy
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens
Siemens Energy (ADR)
Siemens Energy

Das könnte dich auch interessieren

Mehr Ausgaben für KI und Energie
Rekorde für Siemens Energy und Hochtief dank Megatrends02. Okt. · dpa-AFX
Hochtief
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Chart dieses Agrar-Rohstoffs signalisiert Trendwendegestern, 15:38 Uhr · onvista
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden