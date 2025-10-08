Trading-Chance Gold: Wichtige Marke geknackt!?

Nachfrage nach Gold

Der Bullenmarkt nährt sich bei Gold im Grunde selbst, da mit immer weiter steigenden Notierungen das öffentliche Interesse zunimmt. Gleichzeitig bauen diverse Zentralbanken (allem voran die amerikanische) ihre Goldreserven aus. Das sorgt auf dem Markt für Nachfrage und unterstützt den dynamischen Aufwärtstrend. Da die allgemeine Verschuldung der Staaten zunimmt und Inflation ein Sorgen-Thema bleibt, suchen viele den vermeintlich sicheren Hafen: Gold! Gleichzeitig haben sich sehr viele spekulative Kräfte im Markt gegen stark steigende Goldpreise positioniert, wie wir gleich sehen werden.

Sind Sie im Optionsmarkt (nicht Optionsscheine!) aktiv? Vermutlich lautet die Antwort der meisten Leser „Nein!“. Dadurch, dass Optionen im Retail-Trading eher als riskant und wenig populär gelten, verkennt die breite Masse deren Bedeutung und Aussagekraft für die Märkte insgesamt. Wussten Sie, dass der Optionsmarkt längst deutlich größer ist als der Aktienmarkt? In etwa 50% größer ist der Optionsmarkt, um genau zu sein. Das ist ein Ausmaß, bei dem klar sein muss, dass man nicht umhin kommt, seine Auswirkungen auf die Futures-Märkte (Rohstoffe, Währungen, Indizes, Bonds) ernst zu nehmen und mit ins Kalkül zu ziehen.

Die überwältigende Mehrheit der Geschäfte am Optionsmarkt sind Optionsverkäufe, sprich sogenannte Stillhaltergeschäfte. Dabei wettet der Verkäufer einer Option gegen ein bestimmtes Marktszenario. Nehmen wir das aktuelle Bild des Options Open Interest Profile. Wir sehen, dass ein sehr hohes Open Interest für Call-Optionen mit Basis 4000 Dollar und Laufzeit Dezember existiert (blauer Histogramm-Balken). Es lässt sich daraus herleiten, dass eine beträchtliche Anzahl von Calls verkauft wurde, wodurch man gegen das Überschreiten der 4000-Dollar-Marke zum Abrechnungstermin im Dezember wettet. Geht die Wette auf, so streicht der Stillhalter die Optionsprämie der wertlos verfallenden Option ein. Liegt Gold jedoch zum Abrechnungstermin über der Marke von 4000 Dollar und ist damit im Geld, so geht die Spekulation nach hinten los. Nun, da wir knapp zwei Monate VOR dem Abrechnungstermin der Dezember-Optionen sind, hat der Preis des beliebten Edelmetalls die 4000-Dollar-Marke bereits geknackt. Im Normalfall löst das Käufe im Future aus, durch die die Optionsverkäufer ihre Verluste mit den verkauften Optionen abmildern wollen. Sollte der Goldpreis sich auch in den kommenden Handelstagen jenseits von 4000 Dollar halten können, so wächst der Druck auf die Optionsverkäufer. Es wird dann umso wahrscheinlicher, dass sie über den Future Kaufdruck entwickeln. Gut möglich, dass die Notierungen dann rasch auf 5000 Dollar hinauf schießen.

Saisonalität neutral

Saisonal setzt die klassischer Weise starke Phase erst Mitte Dezember ein, wenn aus der Industrie die Nachfrage steigt. Doch Märkte laufen in jedem einzelnen Jahr etwas abweichend von dem langfristigen Durchschnittsverlauf. Während naturgemäß der Oktober positive Gold-Tendenzen mit sich bringt, schwächelt das Edelmetall im November eher. Beides bewegt sich jedoch üblicherweise in einem Ausmaß, das weder für eine Wette in die eine, noch in die andere Richtung als Kriterium taugt. Ergo: Die Saisonalität gibt uns für die aktuelle Markt-Situation weder ein zusätzlich unterstützendes, noch ein blockierendes Signal. Abgesehen davon gilt für uns stets das Prinzip: „Dynamische Komponente vor starrer Komponente“.

Fazit:

Der schwungvolle Ausbruch bei Gold unterstreicht unsere vor kurzem hier veröffentlichte Analyse, nach der die Lage bei Gold extrem bullish und potenzialträchtig bleibt. Seinerzeit hatten wir auf unseren CoT-INSIDE´s Indikator geschaut und gesehen, dass die Produzenten sehr wenige Futures verkaufen. Nun haben wir einen weiteren Faktor, der eindeutig die Ampeln auf Grün belässt. Mit dem nachfolgend vorgestellten Produkt können Sie an einem langfristig positiven weiteren Verlaufsszenario des Goldpreises partizipieren.

Open End Turbo Bull Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open End Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 3070,216 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 4033 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 4,17. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG3Z3P.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 3300 und 3500 USD

Open End Turbo Bull Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN UG3Z3P ISIN DE000UG3Z3P9 Basispreis 3070,216 USD K.O.-Schwelle 3070,216 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 4,17 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

