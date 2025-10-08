Trump: Könnte am Wochenende zu Nahost-Gesprächen reisen
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump könnte am Wochenende zu den Nahost-Friedensgesprächen in die Region reisen. Die aktuellen Verhandlungen in Ägypten zwischen Israel und der Hamas über einen US-Plan zum Ende des Gaza-Kriegs liefen gut, sagte Trump bei einem Auftritt./so/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Deutschland besonders betroffenEU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppelngestern, 16:31 Uhr · dpa-AFX
POLITIK/ROUNDUP: Bundesregierung will Drohnenabwehr bis Jahresende ausbauenheute, 14:55 Uhr · dpa-AFX
Internationale EnergieagenturUS-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbarengestern, 11:39 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis