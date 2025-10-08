Werbung ausblenden

Trump: Könnte am Wochenende zu Nahost-Gesprächen reisen

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump könnte am Wochenende zu den Nahost-Friedensgesprächen in die Region reisen. Die aktuellen Verhandlungen in Ägypten zwischen Israel und der Hamas über einen US-Plan zum Ende des Gaza-Kriegs liefen gut, sagte Trump bei einem Auftritt./so/DP/he

