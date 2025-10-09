Alzchem Group AG bleibt im Spiel: Creapure® und FC Bayern Basketball setzen ihre Zusammenarbeit in der kommenden Saison fort



EQS-Media / 09.10.2025 / 09:52 CET/CEST



Alzchem bleibt im Spiel: Creapure® und FC Bayern Basketball setzen ihre Zusammenarbeit in der kommenden Saison fort

Alzchem und der FC Bayern Basketball verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit und starten in die zweite Saison. Mit der Alzchem Premium-Marke Creapure® wird der international renommierte Hersteller von Kreatin-Monohydrat den amtierenden Deutschen Meister als offizieller Kreatin Partner auf seinem Weg durch die kommende Saison begleiten.

Creapure® steht für höchste Reinheit und Qualität im Bereich der Sporternährung und ist weltweit bei Sportlerinnen und Sportlern anerkannt. Als führender und einziger westlicher Hersteller von Kreatin legt Alzchem besonderen Wert auf eine Produktion „Made in Germany“ sowie innovative Technologien. Die Kooperation mit dem FC Bayern Basketball markiert einen bedeutenden Schritt in der Verbindung von Spitzensport und hochwertiger Ernährung.

Die Zusammenarbeit umfasst nicht nur den direkten Support des Double-Gewinners während der Saison in EuroLeague, BBL und Pokal, sondern auch gemeinsame Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, um die Bedeutung von sportgerechter Ernährung und Leistungssteigerung zu betonen. Creapure® wird in der Kommunikation im neuen SAP Garden sowie auf den Social Media Kanälen des FCBB sichtbar sein und den Fans wichtige Einblicke in die Welt der Sporternährung bieten.

„Wir sind stolz darauf, das Team weiterhin mit unserem Creapure® unterstützen zu dürfen und freuen uns auf eine weitere erfolgreiche Saison,“ erklärt Martina Spitzer, CSO der Alzchem Group.



Über Creapure®

Creapure® ist die führende Marke für Kreatin-Monohydrat, produziert von der Alzchem Group in Deutschland. Das Unternehmen ist der einzige Produzent von Kreatin außerhalb Asiens und stellt dieses in eigens dafür gebauten Produktionsanlagen im bayerischen Chiemgau her. Die Herstellung ist nach dem Lebensmittelzertifizierungsstandard FSSC 22000 zertifiziert, einem von der Food Safety System Certification anerkannten Standard. Creapure® wird weltweit von Spitzenathleten aus verschiedensten Disziplinen geschätzt.





Über den FC Bayern Basketball

Der FC Bayern Basketball (FCBB) gewann sechs deutsche Meisterschaften (1954, 1955, 2014, 2018, 2019, 2024, 2025) und fünfmal den deutschen Pokal (1968, 2018, 2021, 2023, 2024). Als einziger deutscher A-Lizenz-Klub spielt der Verein mit festem Startrecht in der EuroLeague, dem renommiertesten und anspruchsvollsten Wettbewerb nach der NBA. Seit Herbst 2024 trägt der FCBB seine EuroLeague-Spiele im brandneuen SAP Garden mit 11.500 Sitzplätzen im Münchner Olympiapark aus. Erste Spielstätte ist der BMW Park im Münchner Westpark (6.500 Sitzplätze).





Über Alzchem

Alzchem ist ein international führendes Spezialchemie-Unternehmen, das nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Verteidigung und eine steigende Lebenserwartung anbietet. Mit seinem umfassenden Produktspektrum ist das Unternehmen oftmals der Marktführer in profitablen Nischenmärkten diversifizierter Branchen. Bedient werden zum Beispiel die Bereiche Ernährung von Mensch und Tier sowie Landwirtschaft, um den steigenden Bedarf an Lebensmitteln effizient zu decken. Mit den eigenen Pharmarohstoffen und Kreatinprodukten wird zudem ein gesundes Altern unterstützt. Alzchem engagiert sich auch in den Bereichen Erneuerbare Energien und Feinchemie, produziert wichtige Rohstoffe für die Verteidigungsindustrie und garantiert durch eine „Made in Germany“-Produktion durchweg hohe Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit.

Mit rund 1.700 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland, in einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England erwirtschaftete Alzchem 2024 einen Umsatz von 554,2 Mio. Euro und ein EBITDA von 105,3 Mio. Euro.

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Alzchem Group AG

Schlagwort(e): Sport

09.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Alzchem Group AG Dr.-Albert-Frank-Str. 32 83308 Trostberg Deutschland Telefon: +498621862888 Fax: +49862186502888 E-Mail: ir@alzchem.com Internet: www.alzchem.com ISIN: DE000A2YNT30 WKN: A2YNT3 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart EQS News ID: 2210588

Ende der Mitteilung EQS-Media

2210588 09.10.2025 CET/CEST