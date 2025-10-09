Werbung ausblenden

APA ots news: UNIQA gewinnt Gold beim AssCompact Award 2025

dpa-AFX · Uhr
    Wien (APA-ots) - Im Rahmen des jährlich stattfindenden "AssCompact  
Trendtags" wurden 
am Vormittag des 9. Oktober die AssCompact Awards verliehen. UNIQA 
ging dabei als Siegerin in der Unfallversicherung hervor und 
erreichte zudem in den Kategorien "Bester Service für Vermittler", 
"Krankenversicherung" und "Fondsgebundene Lebensversicherung" jeweils 
eine Top-3-Platzierung. 

" Diese Awards, die auf den Bewertungen unabhängiger Makler:innen 
basieren, sind für uns ein bedeutendes Vertrauenssignal. Sie 
unterstreichen unsere strategische Ausrichtung und motivieren uns, 
unsere Produkte und Services kontinuierlich weiterzuentwickeln, um 
auch zukünftig Standards in der Branche zu setzen ", erklärt Peter 
Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance 
Group und betont weiter: " Die Auszeichnung unseres Vermittlerservice 
bestätigt unsere Strategie der regionalen Ausrichtung mit 
gleichzeitigen Investitionen in digitale Features. " 

Gold- Silber- und Bronze-Auszeichnungen für UNIQA in vier 
Kategorien 

Der erste Platz in der Unfallversicherung spiegelt die 
herausragende Expertise des Unternehmens wider - mit dem im Sommer 
2025 neu präsentierten Versicherungslösung bietet sie ein flexibles 
Produkt, das sich individuell an die Bedürfnisse angepasst. 

Auch in der Krankenversicherung erzielte UNIQA eine starke 
Platzierung und sicherte sich den zweiten Rang und somit den 
AssCompact Award in Silber. Das Unternehmen verfolgt hier einen 
ganzheitlichen Ansatz: Neben hochwertigen Produkten und umfassenden 
Gesundheitsservices wird mit Mavie ein integriertes Ökosystem 
aufgebaut, das von mentaler Gesundheit bis zu innovativen, digitalen 
Diagnoselösungen reicht, die bequem von zu Hause genutzt werden 
können. Die steigende Nachfrage verdeutlicht das wachsende 
Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung - ein Trend, den 
Vermittler:innen mit den Lösungen von UNIQA gezielt bedienen können. 

Besondere Aufmerksamkeit gilt traditionell der Kategorie "Bester 
Service für Vermittler", bei der unabhängige Makler:innen direkt die 
Zusammenarbeit mit Versicherern bewerten. Auch hier erreichte UNIQA 
den zweiten Platz. Entscheidend für diesen Erfolg ist die konsequente 
Kombination aus regionaler Nähe und digitalen Angeboten. Mit einem 
flächendeckenden Netzwerk aus erfahrenen Accountmanager:innen, 
Expert:innen für Gewerbe und Vorsorge sowie einem über 50-köpfigen 
Team im PartnerService setzt UNIQA auf persönliche Betreuung und hohe 
Fachkompetenz vor Ort. Dieser regionale Service wird durch eine 
moderne digitale Infrastruktur ergänzt, die Vermittler:innen eine 
einfache und effiziente Anbindung an interne Systeme ermöglicht und 
sie im täglichen Geschäft optimal unterstützt. 

Den dritten Platz konnte sich UNIQA wiederum mit ihrer 
Fondsgebundenen Lebensversicherung sichern: Mit zwölf Investmentfonds 
deckt die Fondspalette ein breites Spektrum an individuellen 
Bedürfnissen ab und punktet damit mit ihrer Flexibilität in der so 
wichtigen dritten Säule - der privaten Vorsorge. 

UNIQA 
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in 
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen 
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. 
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die 
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen 
betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte 
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun 
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. 
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien 
und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, 
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus 
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA 
Group. 

