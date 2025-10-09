Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Verkauf

Bellevue Group verkauft adbodmer AG im Rahmen eines Management-Buy-outs – weitere Schärfung des Geschäftsmodells



09.10.2025 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Zürich, 9. Oktober 2025

Bellevue Group verkauft adbodmer AG im Rahmen eines Management-Buy-outs – weitere Schärfung des Geschäftsmodells

Wie mit dem Halbjahresbericht 2025 angekündigt, vereinfacht und fokussiert die Bellevue Group ihr Geschäftsmodell weiter. Die Bellevue Group hat am 9. Oktober 2025 den Verkauf ihrer auf Direktbeteiligungen spezialisierten Tochtergesellschaft adbodmer AG an das Management der Gesellschaft unterzeichnet und vollzogen. Die wirtschaftliche Übertragung erfolgte rückwirkend per 30. September 2025.

Bellevue wird auch künftig von der Expertise von adbodmer profitieren können und diese bei der Verwaltung des Bellevue Entrepreneur Private Fonds weiterhin nutzen. Mit dieser Transaktion reduziert Bellevue die Komplexität ihrer Aktivitäten und schärft das Geschäftsmodell mit Healthcare als strategischem Kernbereich weiter.

Veit de Maddalena, exekutiver Verwaltungsratspräsident der Bellevue Group, kommentiert: «Mit dem Verkauf von adbodmer an das Management setzen wir unsere Strategie konsequent fort, Bellevue fokussierter und effizienter auszurichten. Gleichzeitig sichern wir uns weiterhin Zugang zu erstklassiger Expertise für Direktbeteiligungen, um unseren Kundinnen und Kunden attraktive unternehmerische Anlagemöglichkeiten zu bieten.»

Jan Kollros, CEO von adbodmer: «Das Management-Buy-out eröffnet uns neue unternehmerische Perspektiven und erhöht unsere strategische Flexibilität. Wir freuen uns, Bellevue mit unserem Fachwissen auch künftig unterstützen zu können.»



Kontakt

Investor Relations: Stefano Montalbano, CFO Bellevue Group

Tel. +41 44 267 67 00, smn@bellevue.ch

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Tel. +41 43 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch

Bellevue

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen Healthcare-Strategien, alternative Anlagen und ausgewählte Nischenstrategien, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue als Haus der Anlageideen mit rund 80 Mitarbeitenden attraktive Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende Juni 2025 verwaltete Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 4.8 Mrd.

