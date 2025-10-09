Werbung ausblenden

Bericht: Waffenruhe erst nach Billigung durch Israels Regierung

dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs soll eine Waffenruhe in dem Küstenstreifen erst in Kraft treten, wenn die israelische Regierung die Vereinbarung mit der islamistischen Hamas offiziell abgesegnet hat. Dies berichtete die "Times of Israel" unter Berufung auf das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Am späten Nachmittag soll demnach die Regierung zusammenkommen, um über die Punkte der Einigung zu beraten./rme/DP/zb

