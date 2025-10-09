China verschärft seine Exportkontrollen für Technologien zur Verarbeitung Seltener Erden

Peking (Reuters) - China hat am Donnerstag seine Exportkontrollen für Technologien zur Verarbeitung von Seltenen Erden verschärft.

Laut einer Mitteilung des Handelsministeriums ist der Export von Technologien zum Abbau und zur Verarbeitung von Seltenen Erden oder zur Herstellung der dazugehörigen Magnete ohne Genehmigung verboten. Demnach sei es unwahrscheinlich, dass Lizenzen für Rüstungsunternehmen sowie für bestimmte Nutzer im Halbleitersektor erteilt würden. Chinesischen Unternehmen ist es zudem ohne Genehmigung des Ministeriums untersagt, mit Firmen im Ausland bei Seltenen Erden zusammenzuarbeiten. Viele dieser Technologien unterlagen bereits Beschränkungen. China hatte im April mehrere Seltene Erden und verwandte Materialien auf seine Exportkontrollliste gesetzt.

