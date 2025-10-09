Cybersecurity bleibt stark – und ein führender Player steht vor dem Ausbruch
Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com
Cybersecurity bleibt einer der spannendsten und widerstandsfähigsten Sektoren am Aktienmarkt. Angesichts zunehmender Cloud-Nutzung, Remote-Arbeit und KI-getriebener Angriffsmuster investieren Unternehmen weltweit weiter massiv in digitale Abwehrsysteme – unabhängig von konjunkturellen Schwankungen. Die jüngsten Marktbewegungen deuten darauf hin, dass sich in diesem Umfeld ein neues Long-Setup in einem führenden Player abzeichnet. Nach Wochen relativer Schwäche zeigen sich erste technische Bodenbildung und wieder anziehendes Momentum – ein interessantes Signal für Anleger, die auf den nächsten Aufwärtsimpuls im Security-Sektor setzen.
