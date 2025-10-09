EQS-AFR: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
09.10.2025 / 09:54 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.12.2026
Ort:
https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.12.2026
Ort:
https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/investors/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort:
https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/investors/publications
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|Freie-Vogel-Str. 385 a
|44269 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|www.thyssenkrupp-nucera.com
