EQS-DD: Multitude AG: Mr Adam Hansson Tönning, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.10.2025 / 16:30 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Mr
|Vorname:
|Adam
|Nachname(n):
|Hansson Tönning
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Head of Investor Relations and Treasury, Mitglied des Leadership-Teams
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Multitude AG
b) LEI
|74370078YLPFWHE33716
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|CH1398992755
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,0 EUR
|105.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|7,0 EUR
|105.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Multitude AG
|Grafenauweg 8
|6300 Zug
|Schweiz
|Internet:
|https://www.multitude.com/
