Werbung ausblenden

EQS-DD: Smart Equity AG: DNI Beteiligungen AG, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.10.2025 / 09:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: DNI Beteiligungen AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Georg
Nachname(n): Issels
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Smart Equity AG

b) LEI
529900FUHT578NU01810 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0SMVD5

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
18,30 EUR 3.660,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
18,3000 EUR 3.660,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Hamburg
MIC: XHAM


09.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Smart Equity AG
Lütticher Straße 8a
50674 Köln
Deutschland
Internet: www.smartequityag.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101114  09.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Smart Equity
DNI Beteiligungen

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden