EQS-DD: Smart Equity AG: DNI Beteiligungen AG, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
09.10.2025 / 09:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
a) Name
|Name und Rechtsform:
|DNI Beteiligungen AG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Georg
|Nachname(n):
|Issels
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Smart Equity AG
b) LEI
|529900FUHT578NU01810
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0SMVD5
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|18,30 EUR
|3.660,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|18,3000 EUR
|3.660,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Hamburg
|MIC:
|XHAM
