EQS-News: Dialogforum 2025: Wachstumsbooster Infrastruktur? Mit Dr. Jörg Kukies

Wie institutionelle Anleger vom Investitionsprogramm in Deutschland profitieren.

München, Hamburg, Frankfurt.

Das

Dialogforum 2025

bringt die Diskussion um Deutschlands Infrastrukturzukunft in drei Städte – und stellt die Frage, wie institutionelle Investoren von der größten staatlichen Investitionsoffensive seit Jahrzehnten profitieren können.

Die Veranstaltungsreihe wurde von Nadja Knoth und Sven Ulbrich initiiert, die mit ihrer Plattform wisdomize den Dialog zwischen Politik, Wirtschaft und Finanzwelt fördern.

Mit dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität hat die Bundesregierung ein Programm von historischer Dimension gestartet: Milliardeninvestitionen in Bildung, Verkehr, digitale Netze und Forschung sollen den Wirtschaftsstandort modernisieren – und schaffen zugleich neue Perspektiven für langfristig orientierte Kapitalanleger.

Im Zentrum des Dialogforums steht Dr. Jörg Kukies, ehemaliger Bundesfinanzminister und früherer Deutschlandchef von Goldman Sachs.

In seiner Keynote ordnet er die strategischen Leitlinien des Sondervermögens ein und gibt Einblicke in das Zusammenspiel von Politik, Kapitalmarkt und nachhaltiger Standortentwicklung.

Ergänzt wird das Programm durch Fachvorträge zu zentralen Aspekten institutioneller Infrastrukturinvestitionen:

„Infrastruktur als Anlagechance – rechtliche Rahmenbedingungen für institutionelle Investoren“ / CMS

„Ratings verstehen: Grundlagen für Infrastrukturinvestoren“ / EY Transactions & Corporate Finance

Eine abschließende Diskussionsrunde mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Finanzwelt rundet das Programm ab.

Termine und Orte:

München CMS Hasche Sigle

Nymphenburger Straße 12

Dienstag, 11.11.2025

17.00-21.00 Uhr

Hamburg CMS Hasche Sigle

Stadthausbrücke 1-3

Dienstag, 25.11.2025

17.00-21.00 Uhr

Frankfurt CMS Hasche Sigle

Neue Mainzer Str. 2-4

Donnerstag, 22.01.2026

17.00-21.00 Uhr

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie unter:

https://wisdomize.com/roadshow25/

Über das Dialogforum

Das Dialogforum versteht sich als Plattform für den offenen Austausch zwischen institutionellen Investoren, Politik und Wirtschaft. Ziel ist es, Chancen und Herausforderungen der aktuellen Investitionsoffensive zu beleuchten – und Wege aufzuzeigen, wie privates Kapital und staatliche Programme gemeinsam nachhaltiges Wachstum fördern können.

Über Wisdomize

Wisdomize ist eine Unternehmensgruppe mit Standorten in Deutschland und Luxemburg. Wir entwickeln nachhaltige Finanzierungslösungen mit marktgerechten Instrumenten und schaffen Strukturen, die Wirkung entfalten - für Gesellschaft, Umwelt und Investoren.

Pressekontakt:

Katja Kölker

Tel: +49 (160) 7188 378

f2index GmbH

Schillerstrasse 27

D-60313 Frankfurt

Email: katja@wisdomize.com

www.wisdomize.com Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild:

https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6764383a323e165724dfa09010696d5d

Bildunterschrift:

