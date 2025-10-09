EQS-News: Eine Ära, in der Meditation zu einer quantifizierbaren Leistung wird - Japans erste „Quantified Meditation Challenge"

EQS-News: World Meditation League (WML) / Schlagwort(e): Joint Venture/Sonstiges

TOKIO, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Meditation ist in eine neue Ära eingetreten, als die World Meditation League (WML – Welt-Meditationsliga) und All Here Japans erste Tokyo Quantified Meditation Challenge (Tokios quantifizierter Meditationswettbewerb) in den Gärten von Happo-en einführten.

Diese beispiellose Veranstaltung führte die Meditation über die persönliche Introspektion hinaus – und verwandelte sie durch Neurowissenschaften in eine messbare, beobachtbare sowie wettbewerbsorientierte Disziplin.

Zum ersten Mal wurde das Publikum Zeuge einer Meditation in Echtzeit, bei der Gehirnaktivität, Aufmerksamkeit, Selbstwahrnehmung und innere Stille als quantifizierbare Daten auf dem Bildschirm angezeigt wurden.

Technik × Architektur × Natur – Kengo Kuma und All Heres Meditationskapsel enthüllt

Der Nachmittag begann mit einer Präsentation des weltberühmten Architekten Kengo Kuma, der Zenbu Koko vorstellte – eine von All Here entwickelte XR-Plattform für immersive Meditation.

„Ich wollte schon lange eine nahtlose Verbindung zwischen Architektur, Leere und Natur schaffen", teilte Kengo Kuma mit. „Als ich erfuhr, dass Erkin Bek diese Vision durch Meditation und Wissenschaft teilte, war ich von seinen Ideen zutiefst inspiriert, und dies wurde der Ausgangspunkt für meine Beteiligung an der Entwicklung der Meditationskapsel – meine erste Arbeit mit der XR-Technologie.

Der aus Holzpartikeln gebaute Zenbu Koko verkörpert diese Vision – eine Reise von der Vereinigung des Selbstbewusstseins mit der natürlichen Umgebung der Erde in Teil I über den Übergang zu den himmlischen Erfahrungen im Himmel in Teil II bis hin zum Weltraum und weiter zu den galaktischen Zentren und den kosmischen Leerräumen im abschließenden Teil III. Die Partikel vermitteln zunächst ein Gefühl von Raum und lösen sich allmählich zusammen mit den körperlichen Elementen auf, was schließlich zur Vereinigung des Selbstbewusstseins mit der Leere des Universums führt.

Auf dem Weg dorthin werden neuartige Erlebnisse eingebettet, wie die Self-Attention Perspective (SAP – Selbstaufmerksamkeitsperspektive), haptische Geräte und der Einsatz ausgefeilter Methoden der modernen XR-Technologie. Es werden umfangreiche Lehrinhalte aus östlichen Meditationstraditionen und den grundlegenden Neurowissenschaften einbezogen.

Kengo Kuma enthüllte außerdem eine parallele Zusammenarbeit mit All Here – sein erstes Architekturprojekt in Indien: ein fortschrittliches Meditations- und Forschungszentrum, das sich unter Verwendung von Materialien aus der Region auf natürliche Weise in die Umgebung des Himalaya einfügt.

Die Quantifizierung des Unsichtbaren – Die QM3™-Herausforderung von Tokio

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Tokyo Quantified Meditation Challenge – eine wissenschaftlich fundierte Live-Performance, die innere Stille in messbare Erfolge verwandelte.

Mithilfe der fortschrittlichen Gehirnbildgebung und der „Dynamic Neuro-Imaging"-Technologie, die in das Quantified Meditation System Dashboard von All Here integriert ist, wurde die Praxis jedes Teilnehmers anhand der folgenden Metriken visualisiert und quantifiziert:

– Konzentrations- und Achtsamkeitsindex (CMI) – misst den Grad der Aufmerksamkeit sowie der Selbstwahrnehmung und reduziert gleichzeitig die Gedankenwanderung in Vergangenheit und Zukunft.

– Silent Mind Index(SMI) – steht für den Aufstieg zur Stille des Geistes, einem Zustand anhaltender innerer Stille und Klarheit

– QM3™ – The Peak of Meditation – fängt die tiefsten drei Minuten innerer Stabilität und Stille ein, die den Höhepunkt der Meditationssitzung und die Fähigkeit markieren, dort über einen einzigen Moment hinaus zu verweilen.

Kommentiert wurde die Veranstaltung von den renommierten britischen und japanischen Sportkommentatoren Rob Walker, Alex Hatton, dem Gründer Erkin Bek sowie Prof. Christoph Michel, dem leitenden neurowissenschaftlichen Direktor von All Here, der Neurowissenschaft, Technologie und Meditation in eine Atmosphäre einbrachte, die so fesselnd war wie eine Sportveranstaltung.

Erkin Bek, erklärte: „Zum ersten Mal in der Geschichte wird das Schweigen selbst zu einer messbaren Leistung. Und damit wird Meditation als Disziplin der inneren Dynamik des Denkens und der Leere mehr als nur eine Praxis – sie wird zu einer messbaren Leistung. Wir können sie messen, trainieren und zu einer globalen Herausforderung machen."

Unter den Herausforderern – Oana Budicastancu, Hisami Tsurumori und Yu Mizuno – erzielte Frau Tsurumori die höchste QM3™-Punktzahl. „Ich habe vor fast zwei Jahrzehnten aufgrund einer Krankheit mit der Meditation begonnen und praktiziere sie seitdem jeden Tag", erzählt sie. „Wenn Sie sich in Ihrem Leben gestresst und ängstlich fühlen, hoffe ich, dass Meditation Ihnen inneren Frieden bringt, so wie es bei mir der Fall war."

Ikigai und die Wissenschaft des inneren Seins

Im Anschluss an die Herausforderung hat der Neurowissenschaftler Prof. Ken Mogi, Autor von „The Little Book of Ikigai", hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Finde dein Ikigai mit quantifizierter Meditation".

„Indem wir die traditionelle Meditation mit der neuesten Technologie kombinieren, eröffnen wir neue Möglichkeiten. Im Zeitalter der Informationsflut – vor allem, wenn KI unendlich viele Daten generiert – ist es wichtig, zu unserem inneren Universum zurückzukehren. Die technologiegestützte Meditation hilft uns, unser Ikigai wiederzuentdecken."

Meditationsstädte – eine Vision für die Zukunft

Den Abschluss des Programms bildete die Grundsatzrede „Mindful Cities" (Achtsame Städte) von Mikio Shishido von Zen 2.0 und Kamakura Mindfulness Lab.

„Je weiter die KI voranschreitet, desto wichtiger werden die menschliche Sensibilität und das innere Bewusstsein", sagte er. „Die Meditation wird auch in Zukunft eine große Bedeutung für die Entwicklung unserer inneren Welt haben."

Er hob Kamakura – die Geburtsstätte des japanischen Zen – als ideales Umfeld für die Kultivierung achtsamer Städte und die Zusammenarbeit mit Gemeinden hervor: „Es verkörpert die Zen-Kultur, die tief mit einer meditierenden Gesellschaft verwoben ist."

Ein Wendepunkt für die Wissenschaft der Meditation

Am Ende des Abends war die Botschaft klar: Meditation ist im modernen Zeitalter angekommen – greifbar, quantifizierbar und inspirierend als Streben nach menschlicher Exzellenz. Diese Veranstaltung war der erste Schritt zur Etablierung der Meditation als gesellschaftlich anerkannte Wettkampfdisziplin.

All Here & World Meditation League haben zusammen mit ihren bemerkenswerten globalen Partnern, Wissenschaftlern, Mitarbeitern, Meditationsleitern und Praktizierenden auf der ganzen Welt eine neue Bewegung gestartet – „Inspire to Meditate with Science & Technology" (zum Meditieren inspirieren mit Wissenschaft & Technologie).

Veranstaltungsüberblick

Tokio Quantified Meditation Challenge, 2. Oktober 2025Veranstaltungsort: Happo-en, Tokio

Organisatoren: Die World Meditation League und die offizielle Website von All Here

: www.wml.org

